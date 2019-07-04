Acidentes interditam trechos das BRs 101 e 262 no ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão entre o carro, um caminhão e quatro carretas aconteceu por volta de 10h30. A polícia ainda não informou a dinâmica do crime, mas afirmou que o condutor do carro teve lesões leves e foi encaminhado à Upa de Guarapari. Já os motoristas das carretas saíram ilesos. Após uma hora de interdição total, a pista funcionou no esquema de pare e siga a partir das 11h30.
VENDA NOVA
Em Venda Nova do Imigrante, houve um acidente no km 101 da BR 262, com interdição total da rodovia. De acordo com a PRF, o acidente também aconteceu por volta de 10h30, envolvendo três caminhões e um carro de passeio.
A colisão teve início após um dos caminhoneiros perder o freio do veículo. O caminhão ficou desgovernado e bateu nos outros carros. O local está totalmente interditado e o guincho foi acionado para liberar a pista. Apenas o condutor do caminhão que perdeu o controle ficou ferido. A PRF não informou o estado de saúde da vítima.
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