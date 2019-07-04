Acidentes interditam trechos das BRs 101 e 262 no ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal () a colisão entre o carro, um caminhão e quatro carretas aconteceu por volta de 10h30. A polícia ainda não informou a dinâmica do crime, mas afirmou que o condutor do carro teve lesões leves e foi encaminhado à Upa de Guarapari. Já os motoristas das carretas saíram ilesos. Após uma hora de interdição total, a pista funcionou no esquema de pare e siga a partir das 11h30.