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Acidente

Acidente na BR 101: caminhão e carretas colidem em Anchieta

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.O trânsito segue em sistema pare e siga no quilômetro 368

Publicado em 

17 jul 2019 às 18:47

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 18:47

Acidente na BR 101, em Anchieta Crédito: Pixabay
Duas carretas e um caminhão colidiram no quilômetro 368 da BR 101, em Anchieta, por volta das 13h20 desta quarta-feira (17). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Devido ao acidente, o trânsito no trecho segue em sistema pare e siga. Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.
> Mulher se envolve menos em acidentes de trânsito, aponta relatório

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