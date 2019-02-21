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Sentido Cariacica

Acidente grave mata uma pessoa na Segunda Ponte

A PRF informa que o Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu atendem a ocorrência. Até o momento, a informação é de que uma pessoa morreu e uma ficou ferida
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

21 fev 2019 às 15:47

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 15:47

Um acidente grave deixou pelo menos uma pessoa morta e outra ferida na Segunda Ponte, no sentido Cariacica, por volta de 12h15 desta quinta-feira (21).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre carros e um dos veículos acabou capotando. O carro que teria causado o acidente, um Chevrolet Vectra, de cor branca, acabou colidindo na mureta que divide o trecho que segue para Vila Velha e o acesso para o município de Cariacica. 
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Com o impacto da batida, o motorista do Vectra morreu e o corpo ficou preso às ferragens. Bombeiros tiveram dificuldade de retirar o motorista do local, por causa do trânsito movimentado. Uma faixa no sentido Vila Velha foi interditada e o trânsito ficou ruim nos dois sentidos, já que havia muitos curiosos no sentido contrário.  
Segundo policiais rodoviários federais que atendem a ocorrência, o condutor do Vectra vinha fazendo zigue zague pela ponte, inclusive causando acidentes anteriores. Até por volta de 12h30 havia carros com marcas de batidas no meio da Segunda Ponte e pastes do Vectra que ficaram para trás, como o para-choque e a placa da frente do veículo. 
O Samu constatou a morte do motorista do motorista no local. O tráfego ficou em meia-pista e apresentou lentidão durante mais de uma hora. 

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