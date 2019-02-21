Acidente grave mata uma pessoa na Segunda Ponte

Um acidente grave deixou pelo menos uma pessoa morta e outra ferida na Segunda Ponte, no sentido Cariacica , por volta de 12h15 desta quinta-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre carros e um dos veículos acabou capotando. O carro que teria causado o acidente, um Chevrolet Vectra, de cor branca, acabou colidindo na mureta que divide o trecho que segue para Vila Velha e o acesso para o município de Cariacica.

Com o impacto da batida, o motorista do Vectra morreu e o corpo ficou preso às ferragens. Bombeiros tiveram dificuldade de retirar o motorista do local, por causa do trânsito movimentado. Uma faixa no sentido Vila Velha foi interditada e o trânsito ficou ruim nos dois sentidos, já que havia muitos curiosos no sentido contrário.

Segundo policiais rodoviários federais que atendem a ocorrência, o condutor do Vectra vinha fazendo zigue zague pela ponte, inclusive causando acidentes anteriores. Até por volta de 12h30 havia carros com marcas de batidas no meio da Segunda Ponte e pastes do Vectra que ficaram para trás, como o para-choque e a placa da frente do veículo.