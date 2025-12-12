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Vila Velha - Vitória

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte

A via ficou fechada para quem segue para Capital até pelo menos 5h40 para que fosse feito o trabalho da perícia da Polícia Civil e limpeza da via

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 22:07

Publicado em 

11 dez 2025 às 22:07
Um acidente com mortes provocou a interdição da Terceira Ponte na madrugada desta quarta-feira (22) no sentido Vila Velha - Vitória. A via ficou fechada para quem segue para Capital até pelo menos 5h40 para que fosse feito o trabalho da perícia da Polícia Civil e limpeza da via. 
> Mãe de vítima de acidente na ponte diz que teve visão sobre tragédia
A batida envolveu um Audi A1 e um Toyota Etios, além de uma moto. O casal que seguia na motocicleta morreu. Os jovens que estavam na moto foram identificados como Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e a namorada, identificada pela mãe de Kelvin, Vilma Gonçalves, como Brunielly Oliveira, de 17 anos. 
De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal.
VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE
SUSPEITA DE RACHA
O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente. 
> Rapaz que morreu em acidente na Terceira Ponte deixa dois filhos
Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto. 
Após a colisão, os motoristas dos carros foram levados a hospitais de Vitória. Um para o São Lucas e o outro para o Cias. O sargento informou à reportagem do Gazeta Online que os dois estavam sob escolta policial, porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Como o acidente resultou em mortes, eles precisam ser apresentados à autoridade de plantão.
> Casal que morreu na Terceira Ponte havia reatado há cerca de um mês
OS MOTORISTAS
Após ir para o hospital, o condutor do Audi, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. O outro motorista, o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, depois de receber alta, também está na delegacia. 
TRÂNSITO
Os veículos envolvidos no acidente estavam sendo retirados da ponte por volta das 5h50. Por conta da operação, o trânsito estava em sistema de pare e siga. Quem vinha de Vila Velha seguia pela pista contrária e depois retornava para o sentido normal. No sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, apenas uma pista estava liberada. O trânsito está lento no local.
O QUE DIZ A RODOSOL
A RodoSol informa que o acidente envolvendo dois veículos e uma moto aconteceu na madrugada desta quarta, às 1h30, no vão central da Terceira Ponte, sentido Norte. Duas pessoas que estavam na moto foram a óbito no local.
A ponte ficou interditada no sentido Norte até às 6h20, para a retirada dos veículos e para o trabalho da Polícia Civil na liberação das vítimas. As imagens do acidente já foram fornecidas pela RodoSol à polícia, responsável pela apuração das causas do acidente.
(Com informações de Eduardo Dias, Daniela Carla e Laila Magesk)

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