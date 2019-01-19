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Marechal Floriano

Acidente entre carro e motos mata duas pessoas e interdita a BR 262

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu próximo ao Trevo de Paraju

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 10:58

Publicado em 

19 jan 2019 às 10:58
Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e duas motos matou dois homens na manhã deste sábado (19), no km 54 da BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Estado. A pista ficou totalmente interditada até as 10h48.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motos invadiu a contramão, colidiu com a outra motocicleta e, depois, com o Corolla. Os condutores das motos morreram e o motorista do carro saiu ileso. O acidente aconteceu próximo ao Trevo de Paraju.
> Motociclistas ficam feridos em acidente na BR 101, em Ibiraçu
Testemunhas e familiares narraram para a PRF que o motociclista Elias Santana da Silva, 34 anos, que invadiu a contramão e atingiu Claudinei dos Santos, 36 anos, que seguia de moto no outro sentido, tinha problemas de pressão baixa. Com o impacto da batida, os dois motociclistas morreram na hora.
> Carros batem de frente e motoristas ficam feridos na BR 101, São Mateus
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito foi desviado para pista lateral, que está em obras. Segundo internautas, o engarrafamento passou de 10 quilômetros. 

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