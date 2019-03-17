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Região Noroeste

Acidente em Colatina: veículo cai em lagoa e mata uma pessoa

A mulher, que dirigia a S10, foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos

Publicado em 17 de Março de 2019 às 14:35

Publicado em 

17 mar 2019 às 14:35
Crédito: Reprodução
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após se envolverem em um acidente, na tarde deste sábado (16), em Colatina, na região Noroeste do Estado. A mulher que dirigia o veículo trafegava pela ES 080, quando perdeu o controle da caminhonete S10, bateu em uma árvore e, com o impacto, o carona Vianei Schlosser foi arremessado. O veículo acabou caindo em uma lagoa, próximo a uma cerâmica.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem morreu no local do acidente.
A mulher sofreu escoriações e foi levada, pela Polícia Militar, para o Hospital Silvio Avidos. Em seguida, foi submetida ao teste de bafômetro, que deu negativo. 
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