Acidente em Colatina: veículo cai em lagoa e mata uma pessoa

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após se envolverem em um acidente, na tarde deste sábado (16), em, na região Noroeste do Estado. A mulher que dirigia o veículo trafegava pela ES 080, quando perdeu o controle da caminhonete S10, bateu em uma árvore e, com o impacto, o carona Vianei Schlosser foi arremessado. O veículo acabou caindo em uma lagoa, próximo a uma cerâmica.