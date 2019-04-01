Acidente em Colatina: motorista gravemente ferido após cair de ponte

O motorista de uma caminhonete - Ford Ranger - ficou gravemente ferido após perder o controle da direção, capotar, bater contra a grade de proteção da ponte sobre o Rio Santa Maria, e cair na água. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (31) no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
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A vítima foi socorrida e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da região. Um grupo de homens que jogava futevôlei próximo ao local presenciou a cena e auxiliou no resgate. Veja vídeo:
De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez: fala alternada, exaltação, agressividade, sonolência, olhos vermelhos e hálito com odor de álcool e se recusou a fazer o teste de bafômetro. Mesmo assim, diante dos fatos, foi decretado voz de prisão e ele está sob escolta policial na UTI.