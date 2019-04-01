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Acidente

Acidente em Colatina: motorista gravemente ferido após cair de ponte

A vítima foi socorrida e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da região

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 18:30

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

01 abr 2019 às 18:30
Carro cai no Rio Santa Maria do Doce, em Colatina Crédito: Reprodução | Facebook
O motorista de uma caminhonete - Ford Ranger - ficou gravemente ferido após perder o controle da direção, capotar, bater contra a grade de proteção da ponte sobre o Rio Santa Maria, e cair na água. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (31) no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
FOTOS
A vítima foi socorrida e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da região. Um grupo de homens que jogava futevôlei próximo ao local presenciou a cena e auxiliou no resgate. Veja vídeo:
De acordo com a Polícia Militaro motorista apresentava sinais de embriaguez: fala alternada, exaltação, agressividade, sonolência, olhos vermelhos e hálito com odor de álcool e se recusou a fazer o teste de bafômetro. Mesmo assim, diante dos fatos, foi decretado voz de prisão e ele está sob escolta policial na UTI.
> Incêndio atinge dois carros estacionados na Mata da Praia

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