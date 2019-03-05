Acidente deixa uma pessoa ferida na ES-080 em São Domingos do Norte

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na rodovia ES-080, em São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado. Dois carros de passeio colidiram por volta das 9h30 desta terça-feira (5).
Um dos carros seguia de São Domingos para Vila Velha e colidiu com um outro veículo que seguia no sentido contrário, mas ainda não se sabe qual veículo provocou o acidente. Com o impacto da batida, uma mulher acabou se ferindo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Sílvio Avidos em Colatina.
O trânsito chegou a ser interditado por alguns minutos para o trabalho de resgate, mas já foi liberado.