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Noroeste do Estado

Acidente deixa uma pessoa ferida na ES-080 em São Domingos do Norte

O acidente envolveu dois carros de passeio na manhã desta terça-feira (5)

Publicado em 05 de Março de 2019 às 15:24

Publicado em 

05 mar 2019 às 15:24
Acidente deixa uma pessoa ferida na ES-080 em São Domingos do Norte Crédito: Internauta
Uma pessoa ficou ferida em um acidente na rodovia ES-080, em São Domingos do Norte, na região Noroeste do Estado. Dois carros de passeio colidiram por volta das 9h30 desta terça-feira (5).
Um dos carros seguia de São Domingos para Vila Velha e colidiu com um outro veículo que seguia no sentido contrário, mas ainda não se sabe qual veículo provocou o acidente. Com o impacto da batida, uma mulher acabou se ferindo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Sílvio Avidos em Colatina.
O trânsito chegou a ser interditado por alguns minutos para o trabalho de resgate, mas já foi liberado.

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