Acidente deixa uma pessoa ferida na ES-080 em São Domingos do Norte

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na rodovia ES-080, em, na região. Dois carros de passeio colidiram por volta das 9h30 desta terça-feira (5).

Um dos carros seguia de São Domingos para Vila Velha e colidiu com um outro veículo que seguia no sentido contrário, mas ainda não se sabe qual veículo provocou o acidente. Com o impacto da batida, uma mulher acabou se ferindo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Sílvio Avidos em Colatina.