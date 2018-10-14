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Acidente deixa seis feridos em Cariacica

Dois carros se envolveram em batida na Rodovia José Sette
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 17:34

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 17:34

Acidente deixa seis feridos na Rodovia José Sette, em Tabajara, bairro de Cariacica Crédito: Eliana Gorriti/TV Gazeta
Seis pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia José Sette, em Tabajara, Cariacica, na tarde deste domingo (14). Entre as vítimas estão três crianças: uma de 2 anos, a outra de 9 e uma terceira de 13 anos.
A colisão envolveu um Peugeot e um Fiesta. Quatro ambulâncias do Samu fizeram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital São Lucas e Hospital Infantil, ambos em Vitória. Os feridos foram retirados dos carros pelo Corpo de Bombeiros, que também esteve no local.
Quem dirigia o Fiesta era um aposentado de 56 anos, que seguia para Porto de Cariacica. No outro carro, o Peugeot, estava uma família: um administrador de 38 anos, acompanhado da esposa de 32, dos filhos (de 2 e 13 anos) e da sobrinha de 9. Eles retornavam de uma passeio em um clube em Cariacica Sede e seguiam para Campo Grande.
Acidente deixa seis feridos na Rodovia José Sette, em Tabajara, bairro de Cariacica Crédito: Eliana Gorriti/TV Gazeta
Um caminhoneiro que estava estacionado próximo ao local da acidente disse à reportagem da TV Gazeta que o Fiesta teria perdido o controle da direção e invadido a contramão, atingindo o veículo da família.
O trânsito na região foi interrompido nos dois sentidos da Rodovia José Sette logo que a batida aconteceu. Às 14h36, uma das pistas foi liberada e a outra seguiu no sistema pare e siga. Por volta das 15h30, o tráfego foi totalmente liberado na rodovia.
 

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