Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Vitória

Uma van que transportava crianças se envolveu em um acidente com mais dois veículos no início de tarde desta quinta-feira (5), próximo a um supermercado no bairro Tabuazeiro, em Vitória

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois adultos e duas crianças.

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PREFEITURA DE VITÓRIA

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória informa que no início da tarde desta quinta-feira (5) agentes da Guarda de Trânsito foram acionados para atender uma ocorrência de acidente em Tabuazeiro.

"Segundo informações de testemunhas no local, um veículo Corsa não teria parado em um cruzamento da Rua Marechal Hermes com a Rua Santos Dumont e acabou batendo na van escolar. Com a colisão, a van bateu em um HB20 estacionado e acabou tombando", diz a nota,

Ainda de acordo com informações da Prefeitura de Vitória, "duas crianças e a cuidadora que estavam na van escolar foram levadas com ferimentos para o hospital por uma ambulância do Samu 192. Outros passageiros da van também tiveram ferimentos mais leves. O trânsito no local ainda não foi liberado", finaliza.

CORPO DE BOMBEIROS

Demandado pela reportagem do Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado nesta quinta-feira (05) por volta das 11h45min para atendimento às vítimas de acidente de trânsito, no bairro Tabuazeiro, em Vitória.

"Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois adultos e duas crianças. A equipe de resgate socorreu duas vítimas para o Hospital Santa Rita. As outras duas vítimas foram socorridas pelo Samu, para unidade hospitalar desconhecida pelo Corpo de Bombeiros. A assessoria não possui informações sobre o estado de saúde dos resgatados", conclui.

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