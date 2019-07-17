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Vitória

Acidente com caminhões derruba poste em Vitória

Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 jul 2019 às 18:14

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 18:14

Caminhão colide em poste na Serafim Derenzi Crédito: Ouvinte CBN
Dois caminhões colidiram com um poste por volta das 15h desta quarta-feira (17) na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, em frente à Escola Viva. De acordo com a Polícia Militar (PMES), após colisão, o poste de energia caiu sobre um dos veículos.
Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos.
Devido à falta de luz na região, equipe da EDP, concessionária de energia elétrica no Espírito Santo, já se dirigiu ao local. Em nota, a empresa informou que a situação de normalidade deve ser restabelecida em breve e que serão feitas manobras na rede elétrica para isolar a ocorrência no mínimo possível de clientes afetados.
> Pedestre é atropelado por carreta na BR 101 na Serra

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