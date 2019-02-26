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Incômodo

A turfa voltou a queimar? Moradores da Grande Vitória reclamam

Forte cheiro de queimado toma conta da Grande Vitória; há relatos do incômodo em diversos bairros
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 fev 2019 às 00:49

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 00:49

Drone registrou fumaça sufocante originada da queima de turfa na Serra, em 2017 Crédito: Anderson
Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.
Em anos anteriores, houve ocorrências de chamas na chamada "área de turfa" (que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo) e a fumaça se espalhou por toda a Grande Vitória. Houve relatos, à época, de que o mau cheiro havia chegado a Guarapari. O trabalho dos bombeiros, nas ocasiões, demoraram semanas.
VEJA RELATOS
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
Apesar dos diversos relatos, em todos os pontos da Grande Vitória, o Corpo de Bombeiros informou à reportagem que só teve dois acionamentos na noite desta segunda-feira: um em Santo Antônio, Cariacica, e um em Manguinhos, na Serra, os dois em terrenos baldios, considerados de baixas proporções. 

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