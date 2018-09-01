200 pescadores ainda não receberam benefícios oferecidos pela Samarco

Barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana (MG) após rompimento. Os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram varridos pela lama. Dezenove pessoas morreram Crédito: Márcio Fernandes | AE

Quase três anos após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, quando a lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce, pescadores de Linhares afirmam que ainda não receberam benefícios que a mineradora oferece para quem dependia do rio para sobreviver. Além do auxílio mensal, tem quem reclame que ainda não recebeu a indenização.

De acordo com o presidente da Colônia de Pescadores de Linhares, Milton Jorge, cerca de 200 pescadores estão sem respostas da empresa. Vai fazer três anos e a Fundação Renova continua enrolando a gente. Tem pescador não recebeu o auxílio financeira, tem pescador que não recebeu a indenização. A gente precisa de uma resposta, afirmou.

A pescadora Rosângela Pereira Correa contou que não recebeu a indenização. Falaram que em 40 dias iriam me pagar, mas já vai fazer três anos e não recebi nada, só o cartão de auxílio financeira mensal. A gente precisa desse dinheiro, porque todo mundo foi prejudicado, explicou.

Já o pescador Evandro Lima Vieira aguarda pelo cartão de auxílio mensal. A Renova pagou a minha indenização e disse que em 30 dias receberia o auxílio financeiro, mas já tem mais de dois meses e até agora nada. A indenização que recebi, o banco comeu tudo, porque eu tinha feito um empréstimo para investir na pesca e pouco depois veio a lama no Rio Doce, lamentou.

O pescador Luciano Gomes Rodrigues também espera para receber o cartão. A situação está um pouco complicada, porque já fizemos o cadastro na Fundação Renova, fomos classificados na primeira etapa, passaram várias etapas e os aos foram passando. Em junho me chamaram e eu recebi a indenização. Ficou acordado o cartão emergencial de auxílio financeiro, mas ainda não recebi. Com o cartão, já dá para pagar as contas, pagar água, luz, um remédio, uma cesta básica. Não é tudo, já que não estamos podendo pescar, mas já ajuda, ressaltou.

OUTRO LADO

A Fundação Renova esclarece que atualmente cerca de 700 pescadores de Linhares e São Mateus já foram indenizados. As propostas de indenização para os pescadores que ainda não foram chamados seguirão de acordo com as campanhas de Cadastro Integrado.