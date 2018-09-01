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Dependiam do Rio Doce

200 pescadores ainda não receberam benefícios oferecidos pela Samarco

Prejudicados pela lama de rejeitos de minério que tomou conta do Rio Doce deveriam receber cartão auxílio da mineradora, mas parte dos pescadores diz que até agora não conseguiu benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:58

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:58

Barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana (MG) após rompimento. Os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram varridos pela lama. Dezenove pessoas morreram Crédito: Márcio Fernandes | AE
Quase três anos após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, quando a lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce, pescadores de Linhares afirmam que ainda não receberam benefícios que a mineradora oferece para quem dependia do rio para sobreviver. Além do auxílio mensal, tem quem reclame que ainda não recebeu a indenização.
De acordo com o presidente da Colônia de Pescadores de Linhares, Milton Jorge, cerca de 200 pescadores estão sem respostas da empresa. Vai fazer três anos e a Fundação Renova continua enrolando a gente. Tem pescador não recebeu o auxílio financeira, tem pescador que não recebeu a indenização. A gente precisa de uma resposta, afirmou.
A pescadora Rosângela Pereira Correa contou que não recebeu a indenização. Falaram que em 40 dias iriam me pagar, mas já vai fazer três anos e não recebi nada, só o cartão de auxílio financeira mensal. A gente precisa desse dinheiro, porque todo mundo foi prejudicado, explicou.
Já o pescador Evandro Lima Vieira aguarda pelo cartão de auxílio mensal. A Renova pagou a minha indenização e disse que em 30 dias receberia o auxílio financeiro, mas já tem mais de dois meses e até agora nada. A indenização que recebi, o banco comeu tudo, porque eu tinha feito um empréstimo para investir na pesca e pouco depois veio a lama no Rio Doce, lamentou.
O pescador Luciano Gomes Rodrigues também espera para receber o cartão. A situação está um pouco complicada, porque já fizemos o cadastro na Fundação Renova, fomos classificados na primeira etapa, passaram várias etapas e os aos foram passando. Em junho me chamaram e eu recebi a indenização. Ficou acordado o cartão emergencial de auxílio financeiro, mas ainda não recebi. Com o cartão, já dá para pagar as contas, pagar água, luz, um remédio, uma cesta básica. Não é tudo, já que não estamos podendo pescar, mas já ajuda, ressaltou.
OUTRO LADO
A Fundação Renova esclarece que atualmente cerca de 700 pescadores de Linhares e São Mateus já foram indenizados. As propostas de indenização para os pescadores que ainda não foram chamados seguirão de acordo com as campanhas de Cadastro Integrado.
200 pescadores ainda não receberam benefícios oferecidos pela Samarco

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