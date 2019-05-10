100 milhões de dólares para pacotão de obras em Vitória

Orla do bairro Andorinhas será contemplada na segunda fase das obras, ainda sem dada para acontece Crédito: Carlos Alberto Silva

O Senado aprovou o financiamento de US$ 100 milhões à Prefeitura de Vitória. Na conversão, o montante chega a quase R$ 400 milhões.

Com ele, deve finalmente começar a sair do papel a obra de construção e revitalização da orla Noroeste da Capital- que inclui a Grande São Pedro. Também serão feitas obras relacionadas a meio ambiente, segurança e mobilidade urbana.

O dinheiro é um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e poderá ser usado a partir da assinatura do contrato, que deve acontecer até o final do mês. A previsão da Prefeitura de Vitória é que, em agosto, sejam lançadas as primeiras licitações, que vão contemplar a compra de maquinário e capacitação de pessoal. O pacotão de obras planejadas para deve ficar pronto em até cinco anos.

“A liberação desse dinheiro aconteceu com base em um planejamento de quatro anos. Ele não veio do nada”, afirma o assessor especial de Captação de Recursos da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges), Claudino de Jesus.

A construção e revitalização da orla Noroeste é a principal ação prevista. Nela serão investidos 36 milhões de dólares. E, segundo Claudino, as primeiras licitações para orla devem ser lançadas entre janeiro e fevereiro, de 2020, e as obras devem começar em agosto do mesmo ano. Os serviços devem ser concluídos em 2024.

O projeto de construção e revitalização da orla prevê a melhoria de 13 quilômetros. Mas ele foi divido em duas partes e só a primeira será executada com a verba do BID.

“Neste financiamento, faremos as obras que vai da Ilha das Caieiras a Resistência. Também contrataremos os projetos executivos da segunda fase”, afirma o assessor. Segundo ele, essa região foi escolhida por ser a menos favorecida da cidade.

A segunda fase contemplará a orla do bairro Resistência a Jabour, a orla de Andorinhas, e da Ilha das Caieiras até Segunda Ponte. Esta não tem data pra acontecer.

Outra grande obra a ser feita com o financiamento é a construção do Centro de Cooperação da Cidade que será um setor da inteligência da prefeitura, que vai controlar a parte semafórica de trânsito, a Defesa Civil e segurança. A previsão é que ele seja construído no bairro Goiabeiras. Ele também deve começar a ser feito em agosto de 2020.

FINANCIAMENTO

Os 100 milhões de dólares poderão ser usados pela prefeitura por partes. A primeira retirada pode ser de até 10 milhões. Quando 80% do valor for investido, a administração poderá retirar mais uma parcela. O financiamento deverá ser pago em até 20 anos, sendo os cinco primeiros a partir da assinatura do contrato são de carência.

RECUPERAÇÃO DE ASFALTO NEM SAIU DO PAPEL

As obras no asfalto de Vitória, que deveriam começar agora em maio, ainda não começaram a sair do papel. Os serviços são para reparar desníveis e buracos que tomam conta de ruas e avenidas da Capital e causam prejuízos aos motoristas.

Em anúncio feito em março do ano passado, a prefeitura afirmou que os recursos para as obras foram obtidos após um financiamento com a Caixa Econômica Federal. E que a previsão é para que sejam investidos R$ 78 milhões na recuperação do asfalto de Vitória. Só que, desde então, as promessas vão se acumulando.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Vitória informou que nenhuma empresa tinha apresentado proposta para participar da licitação anunciada em novembro passado. Uma nova licitação foi publicada.

Agora, a Central de Serviços de Vitória informou que os nomes das empresas habilitadas e inabilitadas no processo de licitação foram publicadas na última quarta-feira e que, após o prazo de cinco dias úteis para recursos, serão abertas as propostas.

SAIBA MAIS

Financiamento

Quantia

Serão 100 milhões de dólares ou cerca de 400 milhões de reais.

De onde vem

O recurso foi conseguido a partir de um financiamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Retiradas

A prefeitura terá que tirar esse dinheiro por partes. A primeira retirada pode ser de até 10 milhões. Quando 80% do valor for investido, a administração poderá retirar mais uma parcela.

Pagamento

A Prefeitura de Vitória tem até 20 anos para pagar o empréstimo. Os primeiros cinco anos, a partir da assinatura do contrato, são de carência. Só depois disso começa o pagamento do financiamento.

Pra quê?

O dinheiro será usado para obras por toda cidade. As duas principais é a construção e revitalização da Orla Noroeste e a construção do Centro de Cooperação da Cidade. Todas as obras previstas devem ficar prontas em até cinco anos.

Orla Noroeste

A obra

O projeto a ser executado foi anunciado em 2012 e prevê a melhoria de 13 quilômetros de orla em um espaço de 760 mil metros quadrados. Ele foi dividido em duas fases. Só a primeira será feita com essa verba.

Prazos

A primeira fase vai usar 36 milhões de dólares do financiamento. Ela começa a ser licitada entre janeiro e fevereiro do ano que vem. As obras devem começar em agosto do mesmo ano.

Região

A primeira área contemplada vai da Ilha das Caieiras a Resistência.

Centro de Cooperação

O que é