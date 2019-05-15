10 frases para dizer aos filhos em vez de 'Pare de Chorar'

A escritora baiana Elisama Santos, autora do livro "Educação Não Violenta", conversou com a reportagem do Gazeta Online sobre as frases ditas pelos pais na infância que trazem consequências até a vida adulta dos filhos. "Engole o choro", 'Não precisa chorar' e 'Vou te dar um motivo de verdade pra chorar!' são algumas delas. Veja a entrevista completa.
Mas o que dizer aos filhos quando eles não param de chorar? Elisama, que é mãe de duas crianças, indica um caminho.
Não existe botão de desligar a tristeza. Calar o choro infantil é transferir nosso analfabetismo emocional para eles
"Existem formas mais amorosas e empáticas de acolher o choro sem necessariamente ter de atender a todos os quereres", afirma.
Para a autora, mesmo o mais duro dos limites pode ser apresentado com gentileza. E todo sentimento pode e deve ser acolhido como parte importante da nossa natureza humana.
Tente abandonar o pare de chorar. Choro cura. Lava a gente de dentro pra fora. E quanto mais cedo os nossos filhos aprenderem a aceitar o próprio sentir, melhor pra eles. A saúde física e mental das futuras gerações agradece. E o mundo também
AS FRASES
1 - Eu imagino que você esteja triste (frustado ou decepcionado).
2 - Sinto muito pelo que aconteceu.
3 - Posso te dar um abraço se quiser.
4 - Também me sinto assim às vezes.
5 - Você pode fazer um desenho para colocar essa tristeza no papel.
6 - Chorar acalma o coração.
7 - Estou aqui se você precisar.
8 - Posso cantar uma música para te ajudar a se acalmar.
9 - Todo mundo se sente assim às vezes.
10 - Vem sentir a barriguinha subir e descer (respiração) comigo.
Fonte: Elisama Santos