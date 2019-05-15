10 frases para dizer aos filhos em vez de 'Pare de Chorar'

Carinho de mãe para com a filha Crédito: Pixabay

Gazeta Online sobre as frases ditas pelos pais na infância que trazem consequências até a vida adulta dos filhos. "Engole o choro", 'Não precisa chorar' e 'Vou te dar um motivo de verdade pra chorar!' são algumas delas. A escritora baiana Elisama Santos, autora do livro "Educação Não Violenta", conversou com a reportagem dosobre as frases ditas pelos pais na infância que trazem consequências até a vida adulta dos filhos. "Engole o choro", 'Não precisa chorar' e 'Vou te dar um motivo de verdade pra chorar!' são algumas delas. Veja a entrevista completa

Mas o que dizer aos filhos quando eles não param de chorar? Elisama, que é mãe de duas crianças, indica um caminho.

Não existe botão de desligar a tristeza. Calar o choro infantil é transferir nosso analfabetismo emocional para eles Elisama Santos

"Existem formas mais amorosas e empáticas de acolher o choro sem necessariamente ter de atender a todos os quereres", afirma.

Para a autora, mesmo o mais duro dos limites pode ser apresentado com gentileza. E todo sentimento pode e deve ser acolhido como parte importante da nossa natureza humana.

Tente abandonar o pare de chorar. Choro cura. Lava a gente de dentro pra fora. E quanto mais cedo os nossos filhos aprenderem a aceitar o próprio sentir, melhor pra eles. A saúde física e mental das futuras gerações agradece. E o mundo também Elisama Santos

AS FRASES

1 - Eu imagino que você esteja triste (frustado ou decepcionado).

2 - Sinto muito pelo que aconteceu.

3 - Posso te dar um abraço se quiser.

4 - Também me sinto assim às vezes.

5 - Você pode fazer um desenho para colocar essa tristeza no papel.

6 - Chorar acalma o coração.

7 - Estou aqui se você precisar.

8 - Posso cantar uma música para te ajudar a se acalmar.

9 - Todo mundo se sente assim às vezes.

10 - Vem sentir a barriguinha subir e descer (respiração) comigo.