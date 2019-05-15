Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação não violenta

10 frases para dizer aos filhos em vez de 'Pare de Chorar'

Oferecer um abraço é uma das alternativas nesses momentos
Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:53

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:53

Carinho de mãe para com a filha Crédito: Pixabay
A escritora baiana Elisama Santos, autora do livro "Educação Não Violenta", conversou com a reportagem do Gazeta Online sobre as frases ditas pelos pais na infância que trazem consequências até a vida adulta dos filhos. "Engole o choro", 'Não precisa chorar' e 'Vou te dar um motivo de verdade pra chorar!' são algumas delas. Veja a entrevista completa
Mas o que dizer aos filhos quando eles não param de chorar? Elisama, que é mãe de duas crianças, indica um caminho.
Não existe botão de desligar a tristeza. Calar o choro infantil é transferir nosso analfabetismo emocional para eles
Elisama Santos
"Existem formas mais amorosas e empáticas de acolher o choro sem necessariamente ter de atender a todos os quereres", afirma.
Para a autora, mesmo o mais duro dos limites pode ser apresentado com gentileza. E todo sentimento pode e deve ser acolhido como parte importante da nossa natureza humana.
Tente abandonar o pare de chorar. Choro cura. Lava a gente de dentro pra fora. E quanto mais cedo os nossos filhos aprenderem a aceitar o próprio sentir, melhor pra eles. A saúde física e mental das futuras gerações agradece. E o mundo também
Elisama Santos
AS FRASES
1 - Eu imagino que você esteja triste (frustado ou decepcionado).
2 - Sinto muito pelo que aconteceu.
3 - Posso te dar um abraço se quiser.
4 - Também me sinto assim às vezes.
5 - Você pode fazer um desenho para colocar essa tristeza no papel.
6 - Chorar acalma o coração.
7 - Estou aqui se você precisar.
8 - Posso cantar uma música para te ajudar a se acalmar.
9 - Todo mundo se sente assim às vezes.
10 - Vem sentir a barriguinha subir e descer (respiração) comigo.
Fonte: Elisama Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados