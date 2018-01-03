É permitido dirigir de chinelo? Veja o que diz o Código de Trânsito

Existe traje ideal para dirigir? Com a chegada do verão e do calor, conduzir de chinelo ou descalço é tentador. Mas será que pode? Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é infração média, com penalidade de multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Detran ainda informou que o calçado utilizado pelo condutor do veículo não pode comprometer a utilização de pedais. Portanto, é proibido dirigir de chinelos e sapatilhas que se soltem facilmente, além de sapatos de salto alto ou bico fino.

E DESCALÇO, PODE?

Pode! Desde que isso não comprometa a utilização dos pedais devido ao suor, por exemplo. Apesar de não ser proibido, o Detran não aconselha que motociclistas conduzam o veículo descalço. A prática não é indicada pois pode machucar o pé do condutor em caso de acidente.

Além disso, no CTB também consta que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é considerada uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir.

O QUE PODE

- Tênis, sapato fechado, sapatilhas e descalço. Como nenhum desses calçados compromete a utilização dos pedais, eles são permitidos.

O QUE NÃO PODE

- Salto alto, chinelo de dedo, tamanco, sapatos de bico fino. Esses calçados não se firmam nos pés e podem comprometer o uso dos pedais de controle.