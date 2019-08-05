É falso que a Guarda de Vila Velha não vai circular nas madrugadas

Crédito: Gazeta Online

Diferente do que circula em redes sociais, a Guarda Municipal de Vila Velha continuará oferecendo serviço de segurança 24 horas no município. É o que garante Oberacy Emmerich, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Nos últimos dias, vem sendo compartilhado nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, a informação de que a Guarda não iria circular mais durante as madrugadas no município canela-verde, devido a uma suposta ordem do secretário de Trânsito que cancelava a escala de 24 horas.

Imagem compartilhada informando que a guarda não funcionaria na madrugada. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Gazeta Online entrou em contato com o secretário Oberacy Emmerich para passar a limpo a situação da Guarda de Vila Velha. Ele confirmou que deu fim a escala de 24 horas, que contemplava um grupo de agentes e estava em vigência nos últimos seis meses. A cada plantão realizado, esse grupo ficava de folga por três dias.

A escala era irregular e estaria sendo utilizada como um teste após insistência do grupo. Segundo Emmerich, foi uma experiência que se mostrou ineficaz.

"Imagine o guarda trabalhando por 24 horas!? Ele fica cansado e acaba perdendo os reflexos. Essa prática de 24 horas é comum em vigilância, que fica em um posto, mas a guarda faz rondas", explica Emmerich, dizendo que, durante esses plantões, os guardas organizavam grupos para dormir e pediam para que não fossem acionados enquanto estivessem descansando.

FIM DA ESCALA NÃO ALTERA SERVIÇO

O secretário garantiu que a extinção dessa escala não irá alterar o serviço da Guarda Municipal de Vila Velha durante as madrugadas. Ele confirmou que a escala atual é formada por três grupos que se revezam e conseguem cobrir 24 horas de serviço: dois grupos com 8 horas de serviço e um com 12 horas (de 19h as 7h).