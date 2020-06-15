Sindicato denuncia contaminação por coronavírus em plataforma no ES

Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) enviou nesta segunda-feira (15) um ofício para a Petrobras denunciando a contaminação de trabalhadores na plataforma P-58, que fica no litoral sul do Espírito Santo . Segundo o Sindipetro, nas últimas semanas, seis empregados, entre próprios e terceirizados, testaram positivo para a doença.

Segundo o coordenador geral do Sindipetro, Valnisio Hoffmann, estão ocorrendo falhas na luta para evitar a contaminação nas plataformas. Hoje (segunda-feira), por exemplo, desembarcou um tripulante com sintomas de coronavírus. Mas outros dois colegas que ficavam no mesmo camarote que ele continuam a bordo, o que pode aumentar o número de casos, expõe Hoffmann.

De acordo com o coordenador do Sindicato, o ideal seria isolar os trabalhadores que tiveram contato com os infectados pelo vírus até que os resultados dos testes ficassem prontos. Hoje o Sindicato tem pago alguns testes para os trabalhadores, mas a empresa deveria fazer isso e deixar a pessoa afastada. Trabalhador tem pai, mãe, família e medo de levar o vírus pra dentro de casa, comenta.

Hoffmann informou que outro ofício já foi enviado para a Petrobras na semana passada, mas não houve resposta. Agora, além do ofício, o Sindicato vai formalizar uma denúncia no Ministério Público, segundo informou o coordenador geral.

A Petrobras foi procurada na tarde desta segunda-feira. Por meio de nota, a empresa informou que não informa quando algum colaborador tem confirmação ou complicações decorrentes da Covid-19. A companhia entende que, em linha com nosso valor de respeito às pessoas, a garantia da privacidade e do sigilo se sobrepõe nessas situações. Informações individuais dos colaboradores devem ficar restritas aos profissionais de saúde, resguardando inclusive o sigilo médico.