Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Sindicato denuncia contaminação por coronavírus em plataforma no ES

Segundo o Sindipetro, nas últimas semanas, seis trabalhadores, entre próprios e terceirizados, foram testados positivo para o novo coronavírus na P-58
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:12

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:12

Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo
Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) enviou nesta segunda-feira (15) um ofício para a Petrobras denunciando a contaminação de trabalhadores na plataforma P-58, que fica no litoral sul do Espírito Santo. Segundo o Sindipetro, nas últimas semanas, seis empregados, entre próprios e terceirizados, testaram positivo para a doença.
Segundo o coordenador geral do Sindipetro, Valnisio Hoffmann, estão ocorrendo falhas na luta para evitar a contaminação nas plataformas. Hoje (segunda-feira), por exemplo, desembarcou um tripulante com sintomas de coronavírus. Mas outros dois colegas que ficavam no mesmo camarote que ele continuam a bordo, o que pode aumentar o número de casos, expõe Hoffmann.
De acordo com o coordenador do Sindicato, o ideal seria isolar os trabalhadores que tiveram contato com os infectados pelo vírus até que os resultados dos testes ficassem prontos. Hoje o Sindicato tem pago alguns testes para os trabalhadores, mas a empresa deveria fazer isso e deixar a pessoa afastada. Trabalhador tem pai, mãe, família e medo de levar o vírus pra dentro de casa, comenta.

Veja Também

Petrobras chega a 1 bilhão de barris de óleo produzidos no Sul do ES

Lucro da Petrobras em 2019 supera R$ 40 bilhões e bate recorde histórico

Hoffmann informou que outro ofício já foi enviado para a Petrobras na semana passada, mas não houve resposta. Agora, além do ofício, o Sindicato vai formalizar uma denúncia no Ministério Público, segundo informou o coordenador geral.
A Petrobras foi procurada na tarde desta segunda-feira. Por meio de nota, a empresa informou que não informa quando algum colaborador tem confirmação ou complicações decorrentes da Covid-19. A companhia entende que, em linha com nosso valor de respeito às pessoas, a garantia da privacidade e do sigilo se sobrepõe nessas situações. Informações individuais dos colaboradores devem ficar restritas aos profissionais de saúde, resguardando inclusive o sigilo médico.

Veja Também

Petrobras doa mais 5 mil testes de Covid-19 para o governo do ES

A empresa destacou que ainda em abril passou a realizar testes rápidos para a triagem de colaboradores no momento do embarque para as plataformas  já foram realizados mais de 35 mil testes até o dia 10 de junho. Ainda como resposta, a Petrobras informou estar investindo mais de R$ 30 milhões em ações de saúde e prevenção para seus colaboradores. As ações vão desde a adoção do teletrabalho para as funções administrativas e pessoas no grupo de risco até a testagem de todos os colaboradores com suspeita, com testes padrão ouro (RT-PCR), concluiu a nota enviada pela empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho
Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados