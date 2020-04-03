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Calculadora do INSS está de volta

Simulador de aposentadoria já está adequado às mudanças da Previdência

Simulador realiza até sete tipos de cálculos: dois de aposentadoria por idade e cinco de aposentadoria por tempo de contribuição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 18:14

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 18:14

Previdência
Previdência Social: mudanças nas regras Crédito: Divulgação/Governo federal
O serviço Simular Aposentadoria, do Meu INSS, já está disponível e adequado às mudanças da Nova Previdência. O simulador traz o cálculo das regras de transição para os segurados que já estavam na Previdência antes das mudanças. E também simula se havia direito adquirido nas regras anteriores que estavam vigentes na data da alteração das regras, em 13 de novembro do ano passado.
No total, o simulador realiza até sete tipos de cálculos: dois de aposentadoria por idade e cinco de aposentadoria por tempo de contribuição.
Em breve, a calculadora vai valer também para quem se filiou ao INSS (ou seja, ao Regime Geral de Previdência Social) após a data das mudanças, em 13 de novembro de 2019. E futuramente voltará a calcular também quanto vai ser o valor estimado da renda do cidadão ao se aposentar.

SÓ SIMULAÇÃO

Somente após a análise do INSS é que o cidadão saberá se tem mesmo direito à Aposentadoria. Isso pois algumas informações podem ser incluídas ou alteradas durante a simulação. E é por isso que, ao solicitar o benefício, o INSS pode pedir que você envie documentos para comprovação dos períodos trabalhados/contribuídos.

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SEM SAIR DE CASA

O Meu INSS é acessado pela internet (gov.br/meuinss) ou pelo aplicativo para celulares, nas versões para IOS e Android.
A atualização do simulador foi implantada nesta quinta-feira (2) pela Dataprev. No momento, a função está disponível no portal do Meu INSS e no sistema Android  que representa 91% dos acessos. Já na versão iOs, a atualização poderá ser consultada até o final da próxima semana. A loja da Apple leva até sete dias para efetivar a mudança.
O serviço Simulação de Aposentadorias aparece já na tela inicial do aplicativo, do lado direito. Mas se ainda não consegue visualizá-lo, sugere-se a atualização do aplicativo ou que aguarde até aparecer atualizado no seu celular.
O cadastro no Meu INSS pode ser feito pelo próprio aplicativo ou pelo site dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi.
Por meio do Meu INSS o cidadão pode pedir aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais, atualizar dados cadastrais, bloquear empréstimo consignado, excluir desconto de mensalidades associativas e, em breve, enviar atestado médico para pedidos de auxílio-doença.
Com informações do INSS

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