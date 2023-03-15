Seger realiza leilão de carros com lances a partir de R$ 3,5 mil no ES

SEGER divulga novo leilão online de veículos e sucatas no ES Crédito: Divulgação/SEGER

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai realizar, no próximo dia 25, um leilão online de bens móveis inservíveis com 114 lotes, sendo 55 compostos por veículos como Ford Fiesta, Fiat Pálio, Ford Courier, GM Astra, Fiat Uno e micro-ônibus Marcopolo Volare, entre outros, sendo o lote 101 com o menor lance mínimo, no valor de R$ 3.500.

No caso dos veículos disponíveis, o menor lance mínimo é de um Fiat Uno Mille Fire 2004. De acordo com informações da Seger, pessoas físicas e jurídicas estão aptas a participar do leilão e os lances já podem ser registrados por meio do site MA Leilões Online , podendo ser dado o lance final até as 9h do dia 25 de março, quando o leilão será encerrado.

Para realizar os lances é necessário estar cadastrado no site

SUCATAS

Além dos automóveis, 59 lotes de sucatas de notebooks, tablets, câmeras digitais, estabilizadores, impressoras, televisores, telefones, estantes, armários, entre outros também estão sendo leiloados.

Lote 038: Sucata de bicicletas com o lance minímo de R$ 600 Crédito: Divulgação/SEGER

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