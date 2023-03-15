Seger realiza leilão de carros com lances a partir de R$ 3,5 mil no ES

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai realizar, no próximo dia 25, um leilão online de bens móveis inservíveis com 114 lotes, sendo 55 compostos por veículos como Ford Fiesta, Fiat Pálio, Ford Courier, GM Astra, Fiat Uno e micro-ônibus Marcopolo Volare, entre outros, sendo o lote 101 com o menor lance mínimo, no valor de R$ 3.500.
No caso dos veículos disponíveis, o menor lance mínimo é de um Fiat Uno Mille Fire 2004. De acordo com informações da Seger, pessoas físicas e jurídicas estão aptas a participar do leilão e os lances já podem ser registrados por meio do site MA Leilões Online, podendo ser dado o lance final até as 9h do dia 25 de março, quando o leilão será encerrado.
Para realizar os lances é necessário estar cadastrado no site.
SUCATAS
Além dos automóveis, 59 lotes de sucatas de notebooks, tablets, câmeras digitais, estabilizadores, impressoras, televisores, telefones, estantes, armários, entre outros também estão sendo leiloados.
VISITAÇÃO
Para as pessoas que desejarem conferir os bens ofertados, a Seger disponibilizou um local de visitação para ver os lotes do dia 20 a 24 de março, das 9h às 15h, na rua Rua Bahia, nº 14, no bairro Jardim América, em Cariacica.