Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversos lotes

Seger realiza leilão de carros com lances a partir de R$ 3,5 mil no ES

Ao todo são 114 lotes, sendo 55 de veículos e 59 lotes de sucatas de materiais diversos; o leilão será realizado no próximo dia 25, mas interessados já podem registrar seus lances

Publicado em 

15 mar 2023 às 09:39

Publicado em 15 de Março de 2023 às 09:39

SEGER divulga novo leilão online de veículos e sucatas no ES
SEGER divulga novo leilão online de veículos e sucatas no ES Crédito: Divulgação/SEGER
A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai realizar, no próximo dia 25, um leilão online de bens móveis inservíveis com 114 lotes, sendo 55 compostos por veículos como Ford Fiesta, Fiat Pálio, Ford Courier, GM Astra, Fiat Uno e micro-ônibus Marcopolo Volare, entre outros, sendo o lote 101 com o menor lance mínimo, no valor de R$ 3.500.
No caso dos veículos disponíveis, o menor lance mínimo é de um Fiat Uno Mille Fire 2004. De acordo com informações da Seger, pessoas físicas e jurídicas estão aptas a participar do leilão e os lances já podem ser registrados por meio do site MA Leilões Online, podendo ser dado o lance final até as 9h do dia 25 de março, quando o leilão será encerrado.
Para realizar os lances é necessário estar cadastrado no site.

SUCATAS

Além dos automóveis, 59 lotes de sucatas de notebooks, tablets, câmeras digitais, estabilizadores, impressoras, televisores, telefones, estantes, armários, entre outros também estão sendo leiloados.
Lote 038: Sucata de bicicletas com o lance minímo de R$ 600
Lote 038: Sucata de bicicletas com o lance minímo de R$ 600 Crédito: Divulgação/SEGER

VISITAÇÃO

Para as pessoas que desejarem conferir os bens ofertados, a Seger disponibilizou um local de visitação para ver os lotes do dia 20 a 24 de março, das 9h às 15h, na rua Rua Bahia, nº 14, no bairro Jardim América, em Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

leilão Seger veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados