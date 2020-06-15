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Atributos de sucesso

Saiba o que fazem as marcas que mais se destacam

Responsabilidade social e ambiental, bem como a forma de lidar com os colaboradores, compõem o perfil de empresas que têm a preferência do público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 15:16

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 15:16

Reconhecer o público e entender suas demandas é primordial para uma marca ter sucesso
Reconhecer o público e entender suas demandas é primordial para uma marca ter sucesso Crédito: Gerd Altman/Pixabay
Na hora de comprar um produto ou de contratar um serviço, o cliente está de olho em algo que está além da embalagem, da apresentação. Ele verifica se aquela marca atua com responsabilidade social, de que forma trata seus funcionários e os cuidados que demonstra com o meio ambiente. Quando a empresa é verdadeira na forma como age e tem um propósito, a marca consegue conquistar as pessoas.
Hoje, querer se apropriar de um momento para passar a imagem de "bom moço" não cola mais. Especialistas apontam que ter uma boa marca exige pesquisa, olhar a empresa de fora para dentro, ter consistência em como se fala e ter posicionamento a partir de suas crenças e valores.
Entre as marcas que fizeram isso, segundo avaliações de especialistas, está a Magazine Luiza, que tem um posicionamento claro sobre temas como violência contra a mulher e diversidade de gênero, por exemplo. Outra empresa que entendeu as demandas dos seus consumidores é a multinacional sueca IKEA. Ela criou um catálogo com realidade aumentada para os clientes medirem se os móveis vão caber em casa e dá desconto com base na distância entre a residência do consumidor e a loja.
Carine Cardoso, consultora de Branding e Marketing e professora do curso de Publicidade e Propaganda da Faesa
Carine Cardoso, consultora de Branding e Marketing, sustenta que  a marca é muito mais do que fazer e vender produtos Crédito: Arquivo Pessoal
A diretora-executiva na MP Publicidade, Marilia Sily Vargas, ressalta que, para ser a marca mais lembrada do seu segmento, a empresa precisa manter-se visível e trabalhar a comunicação com visão de longo prazo. 
"Marcas são como pessoas: têm que estar sempre próximas, causar empatia. As que se destacam estão geralmente ligadas às esperanças e emoções das pessoas"
Marilia Sily Vargas - Diretora-executiva da MP Publicidade
Já Luiz Roberto Campos da Cunha, presidente da Danza e do capítulo da Agência Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) no Espírito Santo, explica que a marca também está associada com a reputação da empresa. Ela passa por tudo, desde a imagem dos sócios, dos funcionários, dos serviços ou produtos. Tudo isso vai agregando valor à marca, ou, em alguns casos, prejuízos.

MUDANÇAS

Nos últimos meses, devido à pandemia do novo coronavírus e, mais recentemente, dos protestos antirracistas espalhados pelo mundo, o comportamento de muitas pessoas teve uma mudança significativa. O professor dos cursos de Comunicação da UVV, Jefferson Cabral, explica que, neste momento, a sociedade valoriza cada vez mais o propósito das empresas.
"Para isso, o posicionamento, o que a empresa defende, precisa estar em sua cultura e não ser algo que foi apropriado ou inventado agora. Ao longo do tempo vamos começar a perceber uma mudança de comportamento de como as pessoas veem as marcas. Aquelas que conseguirem se apropriar de maneira verdadeira, real e legítima do que faz parte da vida das pessoas vão conseguir se descolar das demais"
Jefferson Cabral - Professor universitário
A consultora de Branding e Marketing Carine Cardoso, e também professora do curso de Publicidade e Propaganda da Faesa, explica que a marca é muito mais do que fazer e vender produtos; ela entende a responsabilidade de onde está inserida e que tem um papel de desenvolvimento e transformação social. 
As marcas precisam ficar atentas e saber que não têm que fazer tudo, atirar para todos os lados. Elas devem ver qual é a causa e o que como se relacionam com ela e, com isso, até encontrar novas possibilidades de negócio, pontua.
Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes
Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes, destaca que, para ser a mais lembrada, a marca precisa ser amada pelo público Crédito: Arquivo Pessoal
Já o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes, Cláudio Rabelo, lembra que muitas marcas querem ser lembradas pelo impacto, repetição ou pelo tamanho do grito. Porém, elas devem aprender que, contemporaneamente, somente serão as mais lembradas se forem as mais amadas.
Por isso devem envolver sua comunicação em intimidade, sensorialidade e mistério. Ou seja, devem conversar abertamente com seus públicos, investindo em comunicação profissional em todos os pontos de contato, entender que a marca se relaciona pela visão, audição, paladar, olfato e tato. E, por fim, ampliar o interesse dos públicos por meio de storytelling bem construído, conclui.

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