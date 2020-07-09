Reveja o lançamento e confira os vencedores do Gazeta Empresarial

Os vencedores da 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina foram conhecidos na noite dessa quarta-feira (8), em um evento com transmissão virtual pelo site de A Gazeta para todo o Estado.

O CEO Jaime C. Troiano foi o palestrante do evento. Com o tema As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força, Troiano sugeriu um convite a todos os empresários para que olhassem para o propósito de suas marcas. O propósito não é o que fazemos. É a razão de uma pessoa, ou de uma empresa, existir. É o que nos motiva a acordar bem todas as manhãs. O propósito vem de dentro, da origem da empresa, frisou.

Troiano é fundador e comanda há mais de 26 anos a TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas. Já trabalhou com mais de mil marcas, entre elas estão as maiores do país como Globo, Itaú, Porto Seguro e Netshoes. Segundo ele, empresas movidas por um propósito se apoiam em necessidades humanas universais.

E uma coisa importante: ele tem que ser simples. Não é poesia, é fonte de valor. As empresas que tem propósito têm muito mais valor de mercado. Outro ponto positivo é que ele resgata a dimensão humana das empresas.

Depois da palestra, Troiano respondeu perguntas enviadas ao vivo pelos internautas. Em seguida, foram divulgados os vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial. As marcas mais lembradas pelos moradores de Colatina foram identificadas numa pesquisa realizada pelo Instituto Futura.

ENTENDA A PESQUISA

Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. Foram pesquisados 79 segmentos, entre os dias 11 e 17 de março. A pesquisa é um levantamento estatístico do tipo survey, ou seja, amostra de caráter aleatório com consumidores a partir de 16 anos. O processo de seleção dos entrevistados na amostra considerou: o endereço, segundo cotas estabelecidas em cada questionário, o estabelecimento de proporções, segundo os pontos de fluxo populacional e critérios de sistematização na escolha de passantes em zonas geográficas e classificação socioeconômica, de modo a garantir o requisito da aleatoriedade probabilística.

"Tais critérios são fundamentais para que sejam respeitadas as características, em termos de proporção, da região pesquisada, esclareceu a gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso.

Colatina possui cerca de 120 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a pesquisa do Prêmio Gazeta Empresarial, 400 moradores foram entrevistados. A gestora técnica também explicou como é determinada a quantidade de entrevistados.

Uma pesquisa com objetivo de entregar o resultado que represente a opinião da população brasileira pode ser realizada com 2 mil entrevistas. Dessa forma, seguindo critérios de controle e também orientando as equipes de pesquisadores, essas 400 entrevistas são suficientes para representar o pensamento de uma população como a de Colatina. Além disso, existe uma série de critérios que são obedecidos, tais como distribuição da população por gênero, por faixa etária, e pela região de moradia. Dúvidas sobre a metodologia da pesquisa podem ser esclarecidas com contatos da área comercial pelo telefone (27) 3770-4000.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento foi transmitido pelo portal A Gazeta, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos pelas autoridades de saúde.