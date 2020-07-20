Renda Brasil precisa caber no orçamento e ter foco, diz secretário do Tesouro

A proposta, como ela está, na minha visão tem três problemas. Mas tudo pode ser debatido até chegar numa melhor solução. O principal problema é que esse aumento da complementação da União  hoje, a União complementa 10% do fundo e a proposta é que aumente para 20% em alguns anos  então, o problema inicial é que não está claro de onde sai o recurso. Se vai ter um aumento de despesa, a gente vai cortar de alguma outra despesa ou vai aumentar a receita de alguma forma, isso não está transparente. E precisa ficar claro para a população saber qual é a escolha que ela está fazendo. E não é um aumento pequeno, é um aumento grande. Hoje, o Fundeb são R$ 16 milhões que a União coloca e vai dobrar esse valor. O segundo ponto, é que na regra dessa alocação do recurso diz que, no mínimo, 70% têm que ser para pagamento de pessoal, e isso pode gerar um problema fiscal sério no nível de Estados e municípios. Porque, hoje, é 60% e vai aumentar para 70%, e isso pode repercutir na previdência. Ou seja, Estados e municípios que já estão no limite da lei de responsabilidade fiscal podem extrapolar o limite por causa dessa mudança do Fundeb. E o terceiro ponto, é que o recurso não seria permitido para pagar aposentado. Então, isso acaba trazendo um pressão fiscal muito grande imposta por uma nova regra. E que culpa o gestor tem se extrapolou o limite por causa de uma mudança que obrigou ele a aumentar a despesa de pessoal e acaba refletindo na previdência? Então, esses são os três principais pontos que precisam ser discutidos no Congresso.