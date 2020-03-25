Receita Federal doa termômetros a laser para a Secretaria de Saúde do ES

Termômetros a laser são doados pela Receita Federal para a Secretaria de Estado da Saúde

Os termômetros foram entregues ao representante do governo do Estado no próprio terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Vitória. Os servidores da Alfândega de Vitória permanecem trabalhando, exercendo o controle aduaneiro sobre as cargas aéreas, marítimas ou rodoviárias, desembarcadas e embarcadas diariamente em Vitória.