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Medidas contra o coronavírus

Receita Federal doa termômetros a laser para a Secretaria de Saúde do ES

Os equipamentos haviam sido apreendidos recentemente pela Alfândega no Porto de Vitória em um carregamento flagrado com falsa declaração

Publicado em 25 de Março de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 10:47
Termômetros a laser doados pela Receita Federal
Termômetros a laser são doados pela Receita Federal  para a Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Receita Federal/Divulgação
Receita Federal doou dez termômetros digitais a laser para a Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Os equipamentos foram apreendidos recentemente pela Alfândega no Porto de Vitória em um carregamento flagrado com falsa declaração de conteúdo no Aeroporto Internacional de Vitória.
A destinação atende a pedido emergencial do governo do Estado, que utilizará os equipamentos nas ações de combate e monitoramento da disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O pedido foi formulado no final da manhã da última segunda-feira (23) e, apesar do atual cenário de restrições sobre a mobilidade das pessoas, a Receita Federal atuou de imediato, possibilitando que os materiais fossem entregues nas primeiras horas da manhã desta terça, menos de 24 horas depois de o pleito ter sido recebido.

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Os termômetros foram entregues ao representante do governo do Estado no próprio terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Vitória. Os servidores da Alfândega de Vitória permanecem trabalhando, exercendo o controle aduaneiro sobre as cargas aéreas, marítimas ou rodoviárias, desembarcadas e embarcadas diariamente em Vitória.

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"A Receita Federal ressalta que exerce atividades essenciais ao país e seguirá firme, com as devidas cautelas, na fiscalização aduaneira", informou por nota.

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