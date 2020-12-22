Receita Federal abre consulta a lote residual do Imposto de Renda

Sede da Receita Federal no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Receita Federal abriu nesta terça-feira (22/12), às 10 horas, consulta ao lote residual de restituição do IRPF do mês de DEZ/2020. O crédito bancário para 202.388 contribuintes será realizado no dia 30 de dezembro, totalizando mais de R$ 354 milhões.

Desse total, R$ 135.760.171,76 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 3.470 contribuintes idosos acima de 80 anos, 27.172 contribuintes entre 60 e 79 anos, 2.995 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 11.563 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 157.188 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 15/12/2020.

Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e consultar o serviço Meu imposto de Renda no Portal e-CAC. Caso verifique inconsistências de dados identificadas pelo processamento o contribuinte pode regularizar as pendências sem sair de casa, retificando (corrigindo) a declaração.

A consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF também pode ser feita diretamente nas bases da Receita Federal por meio de aplicativo para tablets e smartphones.

Caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não tenha sido creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. O contribuinte também poderá fazer o agendamento no Portal BB acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf.