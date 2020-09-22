Receita abre consulta ao último lote de restituição do IRPF 2020 nesta 4ª

A Receita Federal abre nesta quarta-feira (23), às 9 horas, a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020. Serão contemplados 3.199.567 contribuintes no país, que receberão o crédito bancário no próximo dia 30, totalizando mais de R$ 4,3 bilhões em restituições. No Espírito Santo, serão contemplados 60.251 contribuintes, com um valor total de R$ 77.698.862,96
Do total no país, há os contribuintes prioritários: 7.761 são idosos acima de 80 anos; 44.982 têm entre 60 e 79 anos; 4.685 são contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 21.303 têm maior fonte de renda do magistério.
Já entre os não prioritários, que somam 3.120.836, são pessoas que entregaram as declarações até o dia 16 de setembro. Lembrando que o prazo final para entrega, sem pagamento de multa, foi até 30 de junho.
VEJA COMO CONSULTAR SE TEVE A DECLARAÇÃO LIBERADA
- O contribuinte deverá acessar a página da página Receita Federal na Internet.
- Na consulta, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.
- Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a regularização, mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo Meu Imposto de Renda para tablet e smartphone, disponíveis nas lojas AppStore, para iOS, e PlayStore, para Android, para consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.
Caso o valor não seja creditado na conta indicada na declaração, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
*Com informações da Receita Federal