Projeto eleva para 14% contribuição à Previdência de servidor de Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha: projeto enviado prevê adequar normas da reforma da Previdência Crédito: Luiz Eduardo Neves/PMVV

A Prefeitura de Vil a Velha enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei complementar para alterar as alíquotas previdenciárias dos servidores do município. Os descontos nos vencimentos vão passar de 11% para 14%.

A proposta atende à exigência da reforma da Previdência nacional, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e de uma portaria do Ministério da Economia dando um prazo de até 31 de julho para as cidades e Estados adequarem seus regimes próprios.

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O município está seguindo a Constituição, por ser obrigatório", explicou o presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV), Paulo Mignone. Inclusive, ele frisa que para governo federal começará a incidir o percentual no início de março.

Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo pontua a nota técnica do Ministério da Economia que estabelece como situação irregular o município que não seguir o percentual da União.