Procon Estadual volta ao atendimento presencial com hora marcada

Fechado desde o início da quarentena, em março, o Procon Estadual volta a abrir nesta segunda-feira (10) para atendimento presencial. Porém, para conseguir uma consulta com o Instituto de Defesa do Consumidor será necessário agendar um horário.
Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones 151, (27) 3332-2011 ou (27) 3381-6236, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas.
Segundo o Procon, no dia e hora marcados para atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outras informações necessárias para registrar a reclamação.
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão está tomando todas as medidas para garantir a segurança no atendimento e que será atendido um número limitado de consumidores que estiverem agendados para evitar aglomeração e disseminação do novo coronavírus (Covid-19).
Recomendamos ao consumidor que fique em casa se apresentar sintomas gripais e só traga acompanhante se for estritamente necessário, ressaltou Athayde.