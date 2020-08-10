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Retorno gradual

Procon Estadual volta ao atendimento presencial com hora marcada

Órgão só vai receber consumidores que agendarem a consulta previamente. Saiba como garantir um tempo dos técnicos do instituto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:19

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:19

Sede do Procon Estadual no Centro de Vitória: atendimento com horário marcado
Sede do Procon Estadual no Centro de Vitória: atendimento com horário marcado Crédito: Procon Estadual/Divulgação
Fechado desde o início da quarentena, em março, o Procon Estadual volta a abrir nesta segunda-feira (10) para atendimento presencial. Porém, para conseguir uma consulta com o Instituto de Defesa do Consumidor será necessário agendar um horário.
Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones 151,  (27) 3332-2011 ou (27) 3381-6236, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas.

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Segundo o Procon, no dia e hora marcados para atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outras informações necessárias para registrar a reclamação.
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão está tomando todas as medidas para garantir a segurança no atendimento e que será atendido um número limitado de consumidores que estiverem agendados para evitar aglomeração e disseminação do novo coronavírus (Covid-19). 
Recomendamos ao consumidor que fique em casa se apresentar sintomas gripais e só traga acompanhante se for estritamente necessário, ressaltou Athayde.

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