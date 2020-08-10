Procon Estadual volta ao atendimento presencial com hora marcada

Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones 151, (27) 3332-2011 ou (27) 3381-6236, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas.

Segundo o Procon, no dia e hora marcados para atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outras informações necessárias para registrar a reclamação.