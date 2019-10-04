PF prende três no ES por operar instituição financeira sem autorização

Sede da Polícia Federal no Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Federal no Espírito Santo (PF) prendeu três pessoas em flagrante em Vitória pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e por operarem instituição financeira sem autorização. Os suspeitos foram presos na tarde de quinta-feira (3), mas a informação só foi divulgada pela PF nesta sexta (4).

De acordo com informações da PF, a prisão ocorreu após uma policial federal lotada na Superintendência de Polícia Federal no Espírito Santo ter recebido um telefonema de um representante de uma suposta empresa financeira para efetivação de empréstimo consignado de alto valor no banco em que ela é correntista.

Esse representante teria orientado a agente que o dinheiro deveria ser depositado na conta da empresa que o emprestaria novamente a pessoas negativadas, garantido que pagaria o empréstimo e ainda ofereceria a agente um rendimento fixo de 2% ao mês.

Segundo a PF, durante a ligação a atendente demonstrou ter acesso a uma grande quantidade de dados pessoais e bancários da policial.

A operação

Juntamente com mais dois policiais, a agente se dirigiu ao endereço da empresa, onde se deparou com uma call center formado por vinte e uma pessoas que realizavam a captação de clientes para a financeira, informou a PF.