PF faz buscas em casa de suspeito de forjar venda de imóvel da Caixa no ES

Suspeitos falsificavam acordo entre a Caixa e os compradores Crédito: DIvulgação / Polícia Federal

O inquérito foi instaurado a partir de uma denúncia da Caixa, informando que um imóvel da instituição, localizado em Vila Velha e avaliado em R$ 2 milhões, havia sido invadido. Ao ser questionado, o detentor do imóvel alegou que havia comprado a residência após um “acordo judicial” com a Caixa, por intermédio de um advogado de Goiás e um corretor de imóveis, no valor total de R$ 550 mil.

Com o avanço das investigações, a PF concluiu que o advogado e o corretor de imóveis simularam o acordo entre o invasor e o banco, falsificando a assinatura do representante da Caixa. Em seguida, o advogado investigado protocolou o falso acordo em processo em trâmite na Justiça Federal e recebeu do invasor R$ 55 mil como entrada pela compra.

O advogado foi detido em 14 de dezembro do ano passado. Em endereços ligados a ele, foram apreendidos outros seis acordos falsos.

As investigações apontaram que o corretor também teve participação no esquema. A função dele era reunir clientes, que seriam as vítimas da fraude, em troca de parte dos valores obtidos com a venda ilegal.

Diante disso, nesta quarta-feira (13) foi cumprida busca em sua residência em Iturama, Minas Gerais, onde foram apreendidos seus smartphones. A Justiça Federal ordenou o bloqueio de valores das contas do investigado, para recuperar os recursos fruto das vendas fraudulentas.

