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Petrobras vende para BW campos de petróleo no Litoral Norte do ES

Foram vendidos os polos Golfinho e Camarupim, áreas de produção e exploração de óleo e gás que ficam em águas profundas do pós-sal no Litoral Norte do Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 18:25
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES Crédito: Cacá Lima
Petrobras vendeu a sua participação em campos de petróleo na Bacia do Espírito Santo. As áreas de produção e exploração de óleo e gás ficam em águas profundas do pós-sal no Litoral Norte. Foram vendidos os polos Golfinho e Camarupim para a empresa BW Energy Maromba do Brasil Ltda (BWE).
O valor total da venda é de até US$ 75 milhões, sendo US$ 3 milhões pagos na data de assinatura dos contratos de compra e venda, US$ 12 milhões a serem pagos no fechamento da transação e até US$ 60 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do Brent e desenvolvimento dos ativos.
Os valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A venda da totalidade da participação da Petrobras nos conjuntos de concessões marítimas foi aprovada em reunião da diretoria executiva realizada nesta quinta-feira (23), quando foi feito o anúncio formal.
Por nota, a Petrobras informou que “a divulgação está de acordo com as normas internas da empresa e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018”.

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OS POLOS GOLFINHO E CAMARUPIM

O Polo Golfinho está localizado em lâmina d’água entre 1.300 m e 2.200 m, compreendendo os campos de Golfinho, produtor de óleo, e Canapu, produtor de gás não associado, e o bloco exploratório BM-ES-23.
O Polo Camarupim está localizado em lâmina d’água entre 100 m e 1.050 m, compreendendo os campos de Camarupim e Camarupim Norte, ambos de gás não associado.
A Petrobras tem 100% de participação nos conjuntos de concessões dos Polos Golfinho e Camarupim, com exceção do bloco exploratório BM-ES-23, em que possui participação majoritária de 65%, em parceria com a PTTEP (20%) e INPEX (15%). A Petrobras é a operadora em todas as concessões.

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A produção total média do campo de Golfinho de janeiro a maio de 2022 foi de 8,6 mil bpd (barris de petróleo/dia) de óleo e 90 mil m³/dia de gás. As demais áreas não se encontram em produção.

QUEM É A BWE

A BWE é uma subsidiária integral da BW Energy Ltda, empresa de E&P com foco em reservatórios de petróleo de baixo risco, para desenvolvimento em fases e com acesso às instalações de produção existentes.
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