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Após recuo

Para Guedes, País transforma recuperação cíclica em "crescimento sustentável"

Em seu discurso, o ministro citou a aprovação da reforma tributária do Imposto de Renda pela Câmara dos Deputados e agradeceu a ajuda do presidente da Casas, Arthur Lira

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 17:56
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Um dia depois de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar um leve recuo da economia brasileira no segundo trimestre, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está em "crescimento sustentável". "O Brasil está transformando recuperação cíclica em crescimento sustentável. Muita gente duvidando do crescimento futuro do Brasil, mas temos mais de R$ 500 bi contratados em investimentos", afirmou, em evento no Palácio do Planalto para assinatura de autorizações ferroviárias.
Em seu discurso, o ministro citou a aprovação da reforma tributária do Imposto de Renda pela Câmara dos Deputados e agradeceu a ajuda do presidente da Casas, Arthur Lira (PP-AL).
Guedes disse ainda que o movimento de autorizações para ferrovias muda o "eixo" dos leilões de mera arrecadação para um maior compromisso de investimentos. "A vertente ferroviária vai derrubar custo Brasil e aumentar competitividade."
Depois de sofrer críticas do setor empresarial nos últimos dias, Guedes encerrou seu discurso citando metade do slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo".

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