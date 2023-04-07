Onde comprar ovo de Páscoa de última hora na Grande Vitória

Ovos recheados à venda para a Páscoa Crédito: Divulgação Zulcare

Quer comemorar a Páscoa mantendo a tradição, mas ainda não comprou o ovo de chocolate para saborear no domingo (9)? Calma, não precisa se preocupar. Ainda dá tempo! Para atender ao público que deixou a compra para a última hora, as lojas especializadas vão abrir tanto no sábado (8) quanto no próprio domingo de Páscoa (9). Alguns estabelecimentos, inclusive, vão funcionar até as 23 horas, para garantir que ninguém fique sem seu chocolate.

E ainda há bastante opções, dos mais variados sabores, desde chocolate ao leite até paçoca com caramelo salgado, por exemplo. Os preços também cabem em todos os bolsos, variando de R$ 2,50 a R$ 899,90. Para aqueles com alguma restrição alimentar, as lojas contam com ovos sem lactose e sem glúten.

Já os interessados em ovos de chocolate mais personalizados podem contar com as produções artesanais. Mesmo já tendo fechado a agenda, alguns produtores ainda têm estoque destinado aos "atrasadinhos".

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DAS LOJAS

GAROTO

A loja situada na Glória, em Vila Velha, vai funcionar das 9 às 19 horas, no sábado (8), e das 12 às 13 horas, no domingo (9).

CACAU SHOW

O horário de funcionamento muda de acordo com cada loja, mas todas vão abrir nos dois dias do final de semana. Os sabores mais procurados, como La Creme, trufado e linha Bites, estão nas prateleiras. Confira algumas unidades:

Loja na Avenida Cezar Hilal (Vitória): no sábado (8), abre a partir das 9 horas; no domingo (9), funciona a partir das 8 horas; nos dois dias, não há horário de fechamento definido.

no sábado (8), abre a partir das 9 horas; no domingo (9), funciona a partir das 8 horas; nos dois dias, não há horário de fechamento definido. Loja do Shopping Mestre Álvaro (Serra): sábado, das 10 às 22 horas; e domingo, das 14 às 21 horas.

LE CHOCOLATIER

Loja no Aeroporto de Vitória: no sábado, funciona das 6h20 às 21 horas; no domingo, das 8 às 20 horas.

no sábado, funciona das 6h20 às 21 horas; no domingo, das 8 às 20 horas. Loja no Shopping Vitória: no sábado, funciona das 10 às 22 horas, podendo estender até as 23 horas; no domingo, das 10 às 21 horas.



no sábado, funciona das 10 às 22 horas, podendo estender até as 23 horas; no domingo, das 10 às 21 horas. Loja no Ocean Ville, em Vila Velha: no sábado, das 10 às 21 horas; no domingo, das 10 às 18 horas.



BRASIL CACAU

Loja da Glória (Vila Velha): no sábado, abre às 9h e não tem hora para fechar.

no sábado, abre às 9h e não tem hora para fechar. Loja do Shopping Montserrat (Serra): no sábado 10h as 22h; no domingo de 13 as 21h



OVOS ARTESANAIS

As lojas que produzem ovos artesanais já fecharam a lista de pedidos, mas algumas vão ter produções com pronta entrega para quem se interessar. As opções vão das mais simples, com 80 gramas, até às mais elaboradas, com 370 gramas.

MOMBEE

A loja tem opções de ovos grandes recheados com 370g e meio ovo com 270g, todos com sete opções de sabores: pistache, ninho com nutella, castanha de caju com doce de leite, bem casado (nozes e doce de leite), paçoca com caramelo salgado, pão de mel e brownie. Todas os tipos também estão disponíveis em uma versão miniatura de 80g.

Onde encontrar: rede social Mombee

rede social Mombee Valores: de R$ 25 (miniovinhos) a R$ 157,90; ovos pesam entre 80g e 370g

CAKES BRIELLA

Fica em Vila Velha e conta com opções de brigadeiro belga, maracujá, ferrero, 2 amores, com adicional de nutella, pistache, red velvet e dragê. São 30 ovos disponíveis para compra no sábado (8).