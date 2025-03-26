“O Espírito Santo merece ser vendido”, diz ex-prefeito de Balneário Camboriú sobre turismo

Ex-prefeito de Balneário Camboriú (SC), Fabrício de Oliveira Crédito: Beatriz Caliman

Para o ex-prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, o Estado do Espírito Santo possui potencialidades turísticas que merecem destaque, principalmente o interior. Ele e o ex-prefeito de Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro , André Português, trouxeram histórias de transformação no segmento nos seus municípios, nos últimos anos, em uma apresentação para público do Sul do Estado, em evento na manhã desta quarta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim

Ex prefeitos apresentaram histórias de sucesso em seus municípios Crédito: Beatriz Caliman

Histórias de sucesso, como a criação de pontos turísticos e atração de empresas, foram apresentadas para os prefeitos da região durante evento “Belezas do Sul”, realizado pela TV Gazeta Sul, no bairro Aeroporto.

Investir em qualidade de vida para a população das cidades, com saneamento básico, segurança e infraestrutura, estão entre os pilares para impulsionar o desenvolvimento do turismo da região e atrair investidores. O Espírito Santo, segundo eles, já possui esses elementos para crescer.

O Espírito Santo é um dos estados mais bonitos do país e uma das saídas para alavancar o setor é buscar novos investimentos. O Espírito Santo merece ser vendido. Em menos de dois anos, estará liderando o ranking do turismo do país Fabrício de Oliveira - Ex prefeito de Balneário Camboriú

Para conquistar o status de cidade turisticamente desenvolvida – tendo um dos metros quadrados mais bem avaliados do país – Oliveira conta que, em sua gestão, precisou crescer, mesmo durante a crise.

“O que está por trás disso? É importante fazer uma linha de corte que foi o Coronavírus e houve mudanças comportamentais, culturais e um novo desejo de consumo. Foi aí que Balneário foi projetado ao mundo. O ‘deserto’, a crise, é sempre tempo de oportunidades”, contou Fabrício de Oliveira ao falar do ‘engordamento’ da orla da praia em menos de um ano.

Ao lado do famoso balneário, o ex-prefeito André Português, da cidade apelidada de “Gramado fluminense”, Miguel Pereira, frisou que mudou o cenário da cidade criando um ambiente favorável ao atrair grandes investidores particulares, entre eles, um hotel de luxo francês.

André Português (Miguel Pereira/RJ) Crédito: Beatriz Caliman

“Miguel Pereira é a terceira prefeitura mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um terceiro menor orçamento do Estado. Isso mostra que nem tudo é dinheiro. Quando se quer fazer, faz, quando não quer, dá desculpa. É através do turismo que a gente vai aumentar a arrecadação e vai melhorar o serviço na ponta e aí que está o desafio do gestor”, disse Português.

O Diretor Geral da Rede Gazeta, Marcelo Moraes, ressaltou que o turismo é uma bandeira transformadora na sociedade.