“O Espírito Santo merece ser vendido”, diz ex-prefeito de Balneário Camboriú sobre turismo

Para o ex-prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, o Estado do Espírito Santo possui potencialidades turísticas que merecem destaque, principalmente o interior. Ele e o ex-prefeito de Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro, André Português, trouxeram histórias de transformação no segmento nos seus municípios, nos últimos anos, em uma apresentação para público do Sul do Estado, em evento na manhã desta quarta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim.
Histórias de sucesso, como a criação de pontos turísticos e atração de empresas, foram apresentadas para os prefeitos da região durante evento “Belezas do Sul”, realizado pela TV Gazeta Sul, no bairro Aeroporto.
Investir em qualidade de vida para a população das cidades, com saneamento básico, segurança e infraestrutura, estão entre os pilares para impulsionar o desenvolvimento do turismo da região e atrair investidores. O Espírito Santo, segundo eles, já possui esses elementos para crescer.
O Espírito Santo é um dos estados mais bonitos do país e uma das saídas para alavancar o setor é buscar novos investimentos. O Espírito Santo merece ser vendido. Em menos de dois anos, estará liderando o ranking do turismo do país
Para conquistar o status de cidade turisticamente desenvolvida – tendo um dos metros quadrados mais bem avaliados do país – Oliveira conta que, em sua gestão, precisou crescer, mesmo durante a crise.
“O que está por trás disso? É importante fazer uma linha de corte que foi o Coronavírus e houve mudanças comportamentais, culturais e um novo desejo de consumo. Foi aí que Balneário foi projetado ao mundo. O ‘deserto’, a crise, é sempre tempo de oportunidades”, contou Fabrício de Oliveira ao falar do ‘engordamento’ da orla da praia em menos de um ano.
Ao lado do famoso balneário, o ex-prefeito André Português, da cidade apelidada de “Gramado fluminense”, Miguel Pereira, frisou que mudou o cenário da cidade criando um ambiente favorável ao atrair grandes investidores particulares, entre eles, um hotel de luxo francês.
“Miguel Pereira é a terceira prefeitura mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um terceiro menor orçamento do Estado. Isso mostra que nem tudo é dinheiro. Quando se quer fazer, faz, quando não quer, dá desculpa. É através do turismo que a gente vai aumentar a arrecadação e vai melhorar o serviço na ponta e aí que está o desafio do gestor”, disse Português.
O Diretor Geral da Rede Gazeta, Marcelo Moraes, ressaltou que o turismo é uma bandeira transformadora na sociedade.
“Vemos o turismo como uma bandeira importante para Rede Gazeta e vamos continuar sempre defendendo, apoiando projetos como esse, trazer referências que deram muito certo e que transformaram as cidades como polo turístico. Elas conseguem gerar empregos e melhorar a economia. Esse compartilhamento pode nos ajudar a desenvolver também aqui no Espírito Santo, através do nosso projeto, através das iniciativas privadas e públicas, uma rede melhor de turismo que possa crescer cada vez mais”, frisou.