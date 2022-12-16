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Marcas de Valor 2022

Novo exame para detecção de câncer chega a hospital de Vitória

Referência em atendimento oncológico, o Santa Rita vai adotar o PET-CT, exame de diagnóstico por imagem, capaz de detectar tumores em todo o corpo

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 01:12

Publicado em 

16 dez 2022 às 01:12
Hospital Santa Rita
O Hospital Santa Rita investe na área oncológica e também em atendimento materno-infantil Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação
Unidade de referência em atendimento oncológico no Espírito Santo, o Hospital Santa Rita, em Vitória, segue investindo na área para garantir melhor assistência aos pacientes com câncer. A novidade agora é o PET-CT, exame de diagnóstico por imagem, capaz de detectar tumores por todo o corpo e que, em breve, estará disponível na instituição.
Mas os investimentos também estão voltados a outras áreas do hospital. Recentemente, foi inaugurado o Centro Materno-Infantil que, em 2023, estará em pleno funcionamento.
São 15 apartamentos distribuídos em cinco enfermarias com dois leitos cada, oito apartamentos individuais e duas suítes master. Todos contando com automação completa por meio do Sistema Alexa.
Marilucia Dalla, presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc-Santa Rita), conta que as acomodações e a estruturação dos serviços foram pensadas na mãe e no bebê. “São ambientes que transmitem aconchego e tranquilidade, mas que, acima de tudo, reúnem alta tecnologia médica e profissionais especializados.”

Especialidade

O Santa Rita é classificado como um hospital geral, de alta complexidade, e também dispõe de um Centro Cardioneurovascular e de um Centro de Diagnóstico com tomógrafos com inteligência artificial, ressonâncias magnéticas e no qual também será ofertado o PET-CT. Ao todo, são 450 médicos capacitados, divididos entre as diversas especialidades.
“Hoje, somos referência porque sempre estivemos à frente, buscando tecnologia, profissionais competentes e atualizados e, ao mesmo tempo, cuidando de maneira individualizada e humanitária”, ressalta o diretor-geral do hospital, Marcos Dias Ayres.
Para Marilucia e Marcos, o Santa Rita é um hospital completo, tanto para celebrar o nascimento, cuidar de crianças e bebês, quanto para fazer medicina preventiva e oferecer as mais recentes tecnologias em tratamentos diversos e complexos.
Com essas qualificações, o Santa Rita alcançou o primeiro lugar na categoria “Hospital” do Marcas de Valor A Gazeta.
“Os requisitos do prêmio —credibilidade, inovação e qualidade — tornaram a escolha do Hospital Santa Rita quase que obrigatória para ser o vencedor. Conjugamos esses verbos cotidianamente em nossa maneira de cuidar de forma obstinada. Recebemos o prêmio como uma forma de reconhecimento da sociedade capixaba frente aos desafios postos e que não nos furtamos a enfrentar”, sustenta Ayres.
Como diz a missão do hospital, acrescenta Marilucia, ‘nosso amor se traduz em cuidar de você’. “O Santa Rita é uma instituição que, com a Afecc, oferece aos capixabas cuidado humanizado, tratando cada paciente como único e valorizando o ser humano em todas as suas necessidades.”
Além do atendimento humanizado, ambos destacaram a equipe profissional altamente qualificada e as ações realizadas junto à comunidade que promovem atividades educativas e serviços médicos de referência. O Hospital também é um Centro de Ensino e Pesquisa que forma novos profissionais.

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