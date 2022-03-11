Litro da gasolina passa de R$ 7,49 em posto de Linhares

O preço do litro da gasolina chegou a R$ 7,49 em um posto de combustíveis na manhã desta sexta-feira (11), em Linhares. Esse é o valor a ser pago à vista. A prazo e no cartão de crédito, fica mais caro: R$ 7,59. E o preço pode aumentar ainda mais e chegar a R$ 7,99, ainda nesta sexta.
Na quinta-feira (10), o valor neste posto era de R$ 6,89 à vista. Ou seja, o aumento já foi de 60 centavos neste período e pode ser de mais de um real até o fim do dia, segundo o proprietário.
"Há ainda a previsão de mais aumento, porque a Petrobras anunciou reajuste de 18% na gasolina e 25% no diesel. Por uma questão mercadológica, tivemos como referência o índice que a Petrobras nos passou. Só que esse efeito cascata na distribuidora e nos impostos, acabou chegando a mais nos postos. Ainda temos que realinhar os preços a partir de hoje ou segunda-feira", informou Marcelo Japhet, que também é representante do Sindipostos na cidade.
A equipe de reportagem da TV Gazeta Norte passou por postos localizados nos bairros Colina, Novo Horizonte e Interlagos. Houve também aumento no preço do litro do diesel. Na quinta-feira (11), era possível encontrar por R$ 5,59 e, nesta sexta, o mais caro estava em R$ 6,49.
Com o novo reajuste anunciado pela Petrobras, na quinta foi possível ver motoristas formando filas em postos de combustíveis para abastecer os seus veículos. Agora pela manhã, foi perceptível já uma diminuição do movimento nos postos.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela reportagem, a prefeitura da cidade informou que o Procon de Linhares realiza fiscalizações durante todo o ano para coibir infrações em desrespeito à legislação vigente que regulamenta o comércio de combustíveis.
Disse, ainda, que os postos que praticaram o aumento antes do anúncio que autorizava o ajuste no preço do combustível serão notificados para justificarem os aumentos praticados.
Os consumidores podem denunciar, de forma anônima, no telefone (27) 3372-2129. Quem se sentir lesado deverá ir até a sede do Procon, que fica no Centro da cidade, com a nota fiscal em mãos e documentos pessoais. Se preferir, pode registrar a reclamação no site https://procon.es.gov.br.
*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte
Litro da gasolina passa de 7,49 em posto de Linhares