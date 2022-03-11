Litro da gasolina passa de R$ 7,49 em posto de Linhares

Aumento da gasolina em Linhares Crédito: Juliano Gomes

O preço do litro da gasolina chegou a R$ 7,49 em um posto de combustíveis na manhã desta sexta-feira (11), em Linhares . Esse é o valor a ser pago à vista. A prazo e no cartão de crédito, fica mais caro: R$ 7,59. E o preço pode aumentar ainda mais e chegar a R$ 7,99, ainda nesta sexta.

Na quinta-feira (10), o valor neste posto era de R$ 6,89 à vista. Ou seja, o aumento já foi de 60 centavos neste período e pode ser de mais de um real até o fim do dia, segundo o proprietário.

"Há ainda a previsão de mais aumento, porque a Petrobras anunciou reajuste de 18% na gasolina e 25% no diesel. Por uma questão mercadológica, tivemos como referência o índice que a Petrobras nos passou. Só que esse efeito cascata na distribuidora e nos impostos, acabou chegando a mais nos postos. Ainda temos que realinhar os preços a partir de hoje ou segunda-feira", informou Marcelo Japhet, que também é representante do Sindipostos na cidade.

A equipe de reportagem da TV Gazeta Norte passou por postos localizados nos bairros Colina, Novo Horizonte e Interlagos. Houve também aumento no preço do litro do diesel. Na quinta-feira (11), era possível encontrar por R$ 5,59 e, nesta sexta, o mais caro estava em R$ 6,49.

Com o novo reajuste anunciado pela Petrobras , na quinta foi possível ver motoristas formando filas em postos de combustíveis para abastecer os seus veículos. Agora pela manhã, foi perceptível já uma diminuição do movimento nos postos.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a prefeitura da cidade informou que o Procon de Linhares realiza fiscalizações durante todo o ano para coibir infrações em desrespeito à legislação vigente que regulamenta o comércio de combustíveis.

Disse, ainda, que os postos que praticaram o aumento antes do anúncio que autorizava o ajuste no preço do combustível serão notificados para justificarem os aumentos praticados.

Os consumidores podem denunciar, de forma anônima, no telefone (27) 3372-2129. Quem se sentir lesado deverá ir até a sede do Procon, que fica no Centro da cidade, com a nota fiscal em mãos e documentos pessoais. Se preferir, pode registrar a reclamação no site https://procon.es.gov.br

*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte