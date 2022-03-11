Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste dos combustíveis

Litro da gasolina passa de R$ 7,49 em posto de Linhares

Dono de posto de combustíveis estima um novo reajuste ainda nesta sexta, que levaria o preço a até R$ 7,99, um aumento de mais de um real em menos de 24h
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mar 2022 às 11:28

Publicado em 11 de Março de 2022 às 11:28

Aumento da gasolina em Linhares
Aumento da gasolina em Linhares Crédito: Juliano Gomes
O preço do litro da gasolina chegou a R$ 7,49 em um posto de combustíveis na manhã desta sexta-feira (11), em Linhares. Esse é o valor a ser pago à vista. A prazo e no cartão de crédito, fica mais caro: R$ 7,59. E o preço pode aumentar ainda mais e chegar a R$ 7,99, ainda nesta sexta.
Na quinta-feira (10), o valor neste posto era de R$ 6,89 à vista. Ou seja, o aumento já foi de 60 centavos neste período e pode ser de mais de um real até o fim do dia, segundo o proprietário. 
"Há ainda a previsão de mais aumento, porque a Petrobras anunciou reajuste de 18% na gasolina e 25% no diesel. Por uma questão mercadológica, tivemos como referência o índice que a Petrobras nos passou. Só que esse efeito cascata na distribuidora e nos impostos, acabou chegando a mais nos postos. Ainda temos que realinhar os preços a partir de hoje ou segunda-feira",  informou Marcelo Japhet, que também é representante do Sindipostos na cidade.
A equipe de reportagem da TV Gazeta Norte passou por postos localizados nos bairros Colina, Novo Horizonte e Interlagos. Houve também aumento no preço do litro do diesel. Na quinta-feira (11), era possível encontrar por R$ 5,59 e, nesta sexta, o mais caro estava em R$ 6,49.
Com o novo reajuste anunciado pela Petrobras, na quinta foi possível ver motoristas formando filas em postos de combustíveis para abastecer os seus veículos. Agora pela manhã, foi perceptível já uma diminuição do movimento nos postos.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a prefeitura da cidade informou que o Procon de Linhares realiza fiscalizações durante todo o ano para coibir infrações em desrespeito à legislação vigente que regulamenta o comércio de combustíveis.
Disse, ainda, que os postos que praticaram o aumento antes do anúncio que autorizava o ajuste no preço do combustível serão notificados para justificarem os aumentos praticados.
Os consumidores podem denunciar, de forma anônima, no telefone (27) 3372-2129. Quem se sentir lesado deverá ir até a sede do Procon, que fica no Centro da cidade, com a nota fiscal em mãos e documentos pessoais. Se preferir, pode registrar a reclamação no site https://procon.es.gov.br.
*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte
Litro da gasolina passa de 7,49 em posto de Linhares

Veja Também

Litro da gasolina comum chega a R$ 7,37 em postos da Grande Vitória

Petrobras reajusta nesta sexta (11) preços de gasolina, diesel e gás de cozinha

Reajuste nos combustíveis: motoristas fazem filas em postos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Petrobras Combustíveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados