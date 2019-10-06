“Empresas terão que reduzir jornais”

Vários experimentos estão sendo feitos. Ainda não sabemos o jeito certo de se fazer pois é algo que está sendo estudado, mas manter os jornais impressos no domingo tem sido a estratégia mais utilizada e que parece ser a mais inteligente, já que é o grande dia da semana para anúncios. O número de quantos dias cortar é algo que não está bem definido e cada jornal tem adotado a forma que melhor se encaixa ao que já vem sendo feito nas redações. Para muitos jornais, 75% da receita vem dos impressos, então cortar drasticamente a impressão diária significa um grande débito na receita. Na Europa, há muito tempo os jornais já produzem um jornal só para o fim de semana, em um modelo de sete dias on-line e seis dias impresso. Nos Estados Unidos, jornais locais de grandes cidades já abraçaram esse modelo de 7/1 ou 7/2, com sete dias de produção on-line e um ou dois dias de jornal impresso, assim como A Gazeta. O que é preciso levar em conta nessas transformações é o quanto a empresa está preparada para isso e quais são os riscos que ela quer tomar. Cortar um ou dois dias de jornal impresso vai diminuir o impacto no leitor, mas economicamente não vai fazer tanta diferença. Agora cortar cinco ou seis dias da produção impressa reduz significativamente os gastos, mas gera um impacto maior no hábito do leitor.