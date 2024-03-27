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IR 2024: auditor da Receita tira dúvidas ao vivo sobre declaração

Auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo vai ajudar a responder questionamentos de leitores, em transmissão ao vivo, nesta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Março de 2024 às 10:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 mar 2024 às 10:40
Preencher a declaração do Imposto de Renda nem sempre é uma tarefa simples, A Gazeta realiza uma live nesta quarta-feira (27), às 15 horas, para ajudar a tirar dúvidas de leitores.  
O bate-papo tem como convidado Juliano Rezende Gama, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele vai responder questões dos contribuintes sobre assuntos como regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação será da jornalista Leticia Orlandi.
Quer ter sua dúvida respondida durante a live? Assista e mande suas perguntas pelo chat ou pelos comentários nas redes sociais.
Live sobre Imposto de Renda
Auditor da Receita Federal responde dúvidas dos leitores Crédito: Montagem

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