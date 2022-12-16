Identificação e reinvenção dão os traços para “A Cara do Capixaba”

Sede da Garoto, no bairro da Glória, em Vila Velha, é o segundo ponto turístico mais visitado do Espírito Santo Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Quem nunca viu uma caixa amarela com cheiro de chocolate, os tabletes diversos, o Baton, o Talento ou o icônico Serenata de Amor? Com tantos produtos presentes nos lares do Estado, a Garoto é a marca que tem a “A Cara do Capixaba”. É o que revela a 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. A empresa, que conquistou mais uma vez o primeiro lugar na categoria, atribui o resultado ao relacionamento com os consumidores e à atenção às tendências do mercado, entre outros fatores.

Diretor da fábrica, Michey Piantavinha salienta que a Chocolates Garoto mantém, desde sua fundação, uma história intrinsecamente relacionada com o Espírito Santo e com Vila Velha, fazendo parte do dia a dia da população. da empresa, situada no bairro da Glória, em Vila Velha, é o segundo ponto turístico mais visitado do Espírito Santo Santo.

Regionalmente, a fábrica é um marco da cidade canela-verde, sendo considerada o segundo ponto turístico mais visitado do Espírito Santo. Esse protagonismo é reconhecido como um privilégio pela companhia.

Diretor da fábrica, Michey Piantavinha celebra resultado Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

"Atribuímos mais esta conquista ao fato de estarmos atentos ao que nossos consumidores têm a falar sobre produtos, iniciativas e tendências. Por isso, nos dedicamos a manter um relacionamento muito próximo com a população local, ciente da importância que seu apoio teve ao longo da construção da trajetória da marca. Conquistar mais uma vez o prêmio ‘A Cara do Capixaba’ é uma grande honra e orgulho para todo o time de Garoto." Michey Piantavinha - Diretor da Garoto

Uma das receitas para alcançar o resultado, segundo o executivo, foi a criação de uma conexão e de uma relação de proximidade com os consumidores. Além de entregar os produtos, a Garoto possui objetivos que impactam diretamente a sociedade, como geração de emprego, desenvolvimento e sustentabilidade para suas operações e para a comunidade local. Outro grande diferencial é estar presente na vida dos consumidores e atletas, amadores ou profissionais, por meio da Corrida Dez Milhas Garoto, a prova de rua que em 2022 chegou à sua 31ª edição, reunindo adultos, crianças e pets.

Na avaliação de Michey, características como autenticidade, transformação, inovação e credibilidade são os atributos presentes na essência do negócio. Tudo isso torna a marca presente na lembrança do consumidor.

“A Garoto é uma marca tradicional, com mais de 90 anos de existência, e acredita no poder da inovação e de se reinventar a cada ano com um compromisso com as necessidades não apenas dos nossos consumidores, rede de colaboradores, fornecedores e parceiros, mas também do planeta”, declara.

Para 2023, a empresa fará um investimento de R$ 160 milhões nas operações da marca, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha, com a implementação de uma nova linha de produção. Os aportes seguem o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional.

Nos dois últimos anos, a fábrica da Garoto recebeu cerca de R$ 242 milhões em investimentos para a unidade, assim como para o lançamento de novos itens do portfólio, que conta com mais de 80 produtos Alguns dos maiores sucessos são a Caixa Amarela e os tabletes com a marca Garoto, além dos chocolates Baton e Talento e do Serenata de Amor.