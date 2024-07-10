Gastos com alimentação sobem em junho na Grande Vitória

Na Grande Vitória, os alimentos que tiveram maior aumento de custo foram a cenoura (64%), batata inglesa (54%), manga (51%) e tomate (51%). Também tiveram impacto o custo do café (22%) e leite longa vida (19%).

Outro grupo que teve alta na Grande Vitória foi artigos de residência (0,6%) e saúde e cuidados pessoais (0,38%). Enquanto isso, tiveram queda o grupo de habitação (-1,27%) e transportes (-0,69%). A queda nos transporte foi puxada pela redução na passagem aérea (-51%) e no transporte por aplicativo (-12%).