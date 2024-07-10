Gastos com alimentação sobem em junho na Grande Vitória

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, mostrou que no mês de junho os gastos com alimentação tiveram alta na Grande Vitória, enquanto o índice geral da inflação ficou estável, com alta de 0,05%. No Brasil, a inflação caiu para 0,21%.
Com o resultado, o acumulado no ano da inflação na Grande Vitória foi de 2,48%, enquanto só o grupo de alimentação acumula 6,07%. No Brasil, a alta nos gastos com comida ficou em 4,7%. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na Grande Vitória, os alimentos que tiveram maior aumento de custo foram a cenoura (64%), batata inglesa (54%), manga (51%) e tomate (51%). Também tiveram impacto o custo do café (22%) e leite longa vida (19%).
Outro grupo que teve alta na Grande Vitória foi artigos de residência (0,6%) e saúde e cuidados pessoais (0,38%). Enquanto isso, tiveram queda o grupo de habitação (-1,27%) e transportes (-0,69%). A queda nos transporte foi puxada pela redução na passagem aérea (-51%) e no transporte por aplicativo (-12%).