Feirão de negociação da EDP dá descontos de até 100% nos juros

energia elétrica do cashback para pagamento de débitos em aberto. A oportunidade já está valendo e ficará disponível até o dia 30 deste mês. Segundo a concessionária, a ação é direcionada aos clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais. Os acordos podem ser feitos pelo site A distribuidora dedo Espírito Santo realiza, durante todo o mês de dezembro, o Feirão de Negociação EDP, com condições de acordo epara pagamento de débitos em aberto. A oportunidade já está valendo e ficará disponível até o dia 30 deste mês. Segundo a concessionária, a ação é direcionada aos clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais. Os acordos podem ser feitos pelo site www.edponline.com.br

Durante o período, quem estiver com as contas de energia atrasadas terá facilidades na negociação, com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, além da redução na entrada. Excepcionalmente no feirão, os clientes que já possuem débitos de negociações anteriores também encontrarão flexibilidade para o acerto e renegociação de suas contas.

Desta quarta-feira (1º) até o dia 5 deste mês, todos que buscarem a EDP para negociação terão 100% de desconto nas correções monetárias (Juros e IGPM/IPCA) e na taxa de negociação. Após a data, os descontos nas correções terão variação de acordo com a faixa de atraso do débito.

Débitos em contas de energia elétrica podem ser negociados em feirão da EDP Crédito: Carlos Alberto Silva

Além das condições especiais, até 30 de dezembro, o cliente que efetuar o pagamento da entrada até a data do vencimento, terá cashback da EDP de 10%, limitado a R$ 10 e tendo o dinheiro do retorno lançado na próxima conta de energia.

Somado a isso, caso o pagamento da parcela seja usando cartão de crédito pela primeira vez no aplicativo do PicPay, também será disponibilizado um cashback, conforme as regras da carteira, ficando armazenado no aplicativo e podendo ser utilizado para transferências e outros pagamentos.

TARIFA SOCIAL

As famílias inclusas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo federal, que concede desconto na fatura de energia elétrica, poderão parcelar seus débitos em até 90 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções, além da possibilidade de cashback.