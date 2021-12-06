Feirão dá descontos de até 100% nos juros para renegociar dívidas no ES

Os consumidores do Espírito Santo que estão inadimplentes poderão renegociar as suas dívidas com condições especiais para fechar o ano com as contas em dia. Descontos de até 100% sobre juros e multas, entre outras facilidades de pagamento, serão oferecidos durante o Feirão Recupere seu Crédito, que vai ser realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, entre os dias 7 e 11 de dezembro, das 9 às 16 horas.

Neste ano, o evento volta a ser presencial e ocorrerá na Galeria 23 (antiga Dadalto do Parque Moscoso), que fica na Avenida Presidente Florentino Avidos, 269, Parque Moscoso, em Vitória. O uso de máscara será obrigatório durante todo o período de permanência no local.

Descontos de até 100% sobre juros e multas, entre outras facilidades de pagamento, serão oferecidos durante o Feirão Recupere seu Crédito Crédito: Freepik

A expectativa é receber cerca de 15 mil consumidores nos cinco dias de campanha. O público-alvo são pessoas que possuem registros no SPC Brasil e com contas pendentes.

Empresas como Banestes, Dacasa, EDP e Agoracred já confirmaram participação e vão oferecer diversas vantagens, como prazos de pagamento diferenciados e descontos para a quitação das dívidas.

Segundo o assessor de SPC da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, o principal objetivo do evento é criar meios para que os consumidores retirem o nome do SPC e recuperem o poder de compra no final de ano.

“O feirão é um momento oportuno para quitar as dívidas com condições favoráveis e fechar o ano com a vida financeira em dia. Além disso, procuramos conscientizar os consumidores sobre a importância do crédito e de seu uso consciente e planejado”, destacou.

Cada empresa terá as suas próprias regras para negociar com os inadimplentes. O Banestes, por exemplo, irá avaliar a possibilidade de concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 99 meses.

Já a Dacasa oferecerá descontos de até 100% nos juros e nas multas e de até 40% no valor principal para pagamento à vista, além de parcelamentos.

MAIS DE 760 MIL INADIMPLENTES NO ES

Dados da CDL Vitória apontam que, no último mês de outubro, havia 760.178 pessoas inadimplentes no Espírito Santo, totalizando cerca de 2.280.535 registros, sendo que um consumidor pode ter um ou mais registros em seu nome.

COMO VAI FUNCIONAR O FEIRÃO

Vá ao estande da empresa para renegociar a dívida Ao chegar ao feirão, o consumidor deverá se dirigir ao balcão da CDL Vitória portando os documentos necessários para se informar sobre os seus débitos. Nesse local, será retirada uma senha. Durante a espera, as pessoas ficarão sentadas e poderão acompanhar a chamada das senhas por meio de televisões. Depois que a senha for chamada, o consumidor deverá se deslocar até o estande da empresa credora para buscar a renegociação.

Serviço: Feirão Recupere seu Crédito



Feirão Recupere seu Crédito Data: de 7 a 11 de dezembro (terça-feira a sábado)



de 7 a 11 de dezembro (terça-feira a sábado) Horário: 9 às 16 horas



9 às 16 horas Local: Galeria 23 (antiga Dadalto do Parque Moscoso)



Galeria 23 (antiga Dadalto do Parque Moscoso) Endereço: Avenida Presidente Florentino Avidos, 269, Parque Moscoso, Vitória



Avenida Presidente Florentino Avidos, 269, Parque Moscoso, Vitória Atenção: o uso de máscara será obrigatório durante todo o período de permanência no local do evento



o uso de máscara será obrigatório durante todo o período de permanência no local do evento Mais informações: (27) 3200-2180 / www.cdlvitoria.com.br



CONFIRA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Pessoa Física: CPF e documento de identificação original com foto

CPF e documento de identificação original com foto Pessoa jurídica: carteira de identidade e uma cópia simples do contrato social da empresa

Consulta a terceiros

Pessoa jurídica: procurador portando a carteira de identidade, cópia do contrato social e procuração registrada em cartório



procurador portando a carteira de identidade, cópia do contrato social e procuração registrada em cartório Pessoa física: procurador portando a carteira de identidade e cópia da procuração registrada em cartório



CONDIÇÕES OFERECIDAS POR ALGUMAS EMPRESAS

AGORACRED

Desconto de até 100% nos juros de atraso e na multa para quitação do débito, dependendo do atraso da parcela do contrato. Contratos com atraso superior a 360 dias poderão receber desconto no valor principal para quitação do débito. Nos contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar sua dívida em até 24 vezes, a depender do saldo em atraso de cada contrato.

BANESTES

Descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento do valor devido em até 99 meses. Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. Os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista. Serão atendidas pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda. O valor é limitado a R$ 100 mil, sem garantia real e com atraso superior a 60 dias.

EDP

As propostas estarão disponíveis para os clientes baixa tensão (residencial, rural, comercial, industrial e baixa renda) com débitos periódicos com vencimento superior a 30 dias ou decorrentes de consumo irregular a partir do seu faturamento. A empresa oferece a possiblidade de descontos de até 100% nas correções monetárias (juros e IGPM/IPCA), podendo ser parcelado em até 36 vezes.

DACASA FINANCEIRA

Descontos de até 100% nos juros e nas multas e de até 40% no valor principal para pagamento à vista. A instituição também fará parcelamentos.

AVISTA

Descontos de até 100% nos juros e nas multas e desconto no valor principal da dívida. O valor dos descontos vai depender do tempo da dívida e da situação de cada cliente. Cada caso será avaliado para que haja flexibilização quanto aos parcelamentos e abatimentos.

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