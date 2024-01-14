"Fazer o diferente é o que vai te deixar rico", diz Thiago Nigro

Thiago Nigro no envento As Três Bases Crédito: Cacá Lima / divulgação

“Não é a inteligência que vai te enriquecer é o que você faz de diferente. Isso vale para qualquer área de atuação.” A afirmação é do investidor e influenciador digital Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ele esteve em Vitória neste sábado (13) para participar do evento As Três Bases. Maíra Cardi, esposa de Nigro, também marcou presença no evento falando sobre alimentação saudável.

Durante a palestra, Nigro contou um pouco da sua trajetória e falou sobre a relação das pessoas com o dinheiro. Ele também fez um exercício com a plateia, pedindo para que os presentes fizessem a conta de quanto já tinham ganhado de dinheiro durante toda a vida.

“Perceberam o tanto de dinheiro já passou pela nossa mão. Diante deste montante, qual é a dificuldade de guardar um pouco? Você precisa reter parte do dinheiro que passa na sua mão. Certa vez, comentei que eu contribuia com o dízimo e fui criticado e muitos me falaram que não fariam isso de jeito nenhum. A conclusão disso é: se a pessoa tem apego ao dinheiro, tem medo de perder. E se falta confiança, é mais difícil de ganhar”, comentou.

Nigro ressaltou ainda que há três formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é vendendo a sua hora, ou seja, trabalhando com carteira assinada. Já a segunda, é vendendo um projeto, enquanto que a terceira é com investimentos.

"Quem vende a hora acaba ficando estagnado por um tempo porque vende a hora para quem está comprando o seu futuro. Já quem vende um produto ou serviço precisa ter em mente que se você fizer diferente tem mais valor. Portanto, é necessário buscar o novo, fazer a diferença" Thiago Nigro - Investidor e influenciador digital

Maíra Cardi no evento As Três Bases Crédito: Cacá Lima / Divulgação

A esposa de Nigro, a ex-BBB e influencer Maíra Cardi, também participou do evento, falando sobre o processo de emagrecimento e a mudança nos gatilhos mentais para mudar os objetivos. Ela tem um programa de alimentação com o aumento no consumo de proteína e a perda de gordura, dando exemplos de quem passou pelo processo de reeducação alimentar.

“Muitas vezes as pessoas comem sem ter consciência do que estão consumindo. Há 15 anos eu tive câncer e depois do tratamento decidi cuidar mais da minha saúde. Anos depois, meu pai também teve a doença e faleceu três anos mais tarde por problemas cardíacos. Foi quando entendi que precisava fazer algo para ajudar outras pessoas a melhorarem o que consumiam. E essa mudança ocorre quando percebemos que a gente é o que a gente come”, avalia.