Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento em Vitória

"Fazer o diferente é o que vai te deixar rico", diz Thiago Nigro

Influenciador falou no evento As Três Bases que entre as maneiras de ganhar dinheiro, apostar em um produto ou serviço diferenciado pode ser a que gere mais valor
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jan 2024 às 21:08

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 21:08

Thiago Nigro no envento As Três Bases
Thiago Nigro no envento As Três Bases Crédito: Cacá Lima / divulgação
“Não é a inteligência que vai te enriquecer é o que você faz de diferente. Isso vale para qualquer área de atuação.” A afirmação é do investidor e influenciador digital Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ele esteve em Vitória neste sábado (13) para participar do evento As Três Bases. Maíra Cardi, esposa de Nigro, também marcou presença no evento falando sobre alimentação saudável.
Durante a palestra, Nigro contou um pouco da sua trajetória e falou sobre a relação das pessoas com o dinheiro. Ele também fez um exercício com a plateia, pedindo para que os presentes fizessem a conta de quanto já tinham ganhado de dinheiro durante toda a vida.

Veja Também

Inflação: o que mais subiu e caiu de preço em 2023 na Grande Vitória

Compra compartilhada de jet ski cresce no ES; saiba como funciona

“Perceberam o tanto de dinheiro já passou pela nossa mão. Diante deste montante, qual é a dificuldade de guardar um pouco? Você precisa reter parte do dinheiro que passa na sua mão. Certa vez, comentei que eu contribuia com o dízimo e fui criticado e muitos me falaram que não fariam isso de jeito nenhum. A conclusão disso é: se a pessoa tem apego ao dinheiro, tem medo de perder. E se falta confiança, é mais difícil de ganhar”, comentou.
Nigro ressaltou ainda que há três formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é vendendo a sua hora, ou seja, trabalhando com carteira assinada. Já a segunda, é vendendo um projeto, enquanto que a terceira é com investimentos.
"Quem vende a hora acaba ficando estagnado por um tempo porque vende a hora para quem está comprando o seu futuro. Já quem vende um produto ou serviço precisa ter em mente que se você fizer diferente tem mais valor. Portanto, é necessário buscar o novo, fazer a diferença"
Thiago Nigro - Investidor e influenciador digital
Maíra Cardi no evento As Três Bases
Maíra Cardi no evento As Três Bases Crédito: Cacá Lima / Divulgação
A esposa de Nigro, a ex-BBB e influencer Maíra Cardi, também participou do evento, falando sobre o processo de emagrecimento e a mudança nos gatilhos mentais para mudar os objetivos. Ela tem um programa de alimentação com o aumento no consumo de proteína e a perda de gordura, dando exemplos de quem passou pelo processo de reeducação alimentar.
“Muitas vezes as pessoas comem sem ter consciência do que estão consumindo. Há 15 anos eu tive câncer e depois do tratamento decidi cuidar mais da minha saúde. Anos depois, meu pai também teve a doença e faleceu três anos mais tarde por problemas cardíacos. Foi quando entendi que precisava fazer algo para ajudar outras pessoas a melhorarem o que consumiam. E essa mudança ocorre quando percebemos que a gente é o que a gente come”, avalia.
O programa multidisciplinar elaborado por Maíra engloba a psicologia (mente), o nutricional e o emocional. “A gente não come comida, a gente engole emoções. Por isso, tanta gente tem dificuldade de perder peso. Se você consegue cuidar da alimentação, vai conseguir emagrecer”, comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

finanças Mayra Cardi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados