Espírito Santo recebe evento de aproximação entre startups e investidores

Ace For Doers On The Road, promovendo um ponto de encontro para compartilhar conhecimento, estabelecer parcerias e inspirar a próxima geração de negócios inovadores no Estado. Ter interação e proximidade com o ecossistema de inovação é algo muito importante para quem faz parte ou está desenvolvendo uma startup. Se for através de um evento promovido por uma investidora que apoia empreendedores no início da jornada, melhor ainda. Então aí vai uma boa notícia para os capixabas: nesta quinta-feira (20), a ACE Ventures traz a Vitória o programa, promovendo um ponto de encontro para compartilhar conhecimento, estabelecer parcerias e inspirar a próxima geração de negócios inovadores no Estado.

Evento Ace On The Road. Crédito: Reprodução/Ace Ventures

O Ace For Doers é reconhecido por sua expertise em investir e apoiar empreendedores no início de suas jornadas empresariais. Nesta edição, a iniciativa oferece uma série de pequenos eventos para aproximar startups e espaços de inovação e tecnologia. Durante o dia, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dessas empresas, com espaço para palestras e conexões.

“Sem um conhecimento das premissas de mercado, você não escala seus investimentos, mesmo quando não diversifica a sua cartela”, pontua a analista de aceleração da Ace Ventures, Larissa Leme, quando questionada sobre um dos diferenciais que um evento como este pode trazer para os participantes.

Antes de desembarcar em Vitória, o Ace For Doers On The Road passou por Florianópolis e Recife. "O Espírito Santo é um Estado em expansão. É um ecossistema que vem se transformando e que vemos muita possibilidade de se tornar o mais relevante do país quando se fala em investimento e apoio a startups”, defende Pedro Carneiro, partner da Ace Ventures.

Programação

A programação começa às 9h no hub Base27, na Enseada do Suá. Em seguida, às 10h40, a programação se desloca para a TecVitória, onde os participantes vão conhecer mais sobre as metodologias da incubadora. À tarde, a partir das 14h, o Fonte Hub será anfitrião da iniciativa, e a programação será concluída no Findes Lab, a partir das 18h, com a palestra “Seis melhores práticas de CX para melhorar o atendimento aos clientes”.

Em todos os ambientes de inovação haverá momentos em que a Ace compartilhará um pouco sobre suas metodologias de aceleração e também para que seus parceiros expliquem sobre suas soluções.

Pedro Carneiro, Partner da Ace Ventures e Amanda Lopes, Product Designer no CESAR. Crédito: Reprodução/ Ace Ventures

De acordo com Pedro Carneiro, a ideia é que as startups consigam se conectar com executivos de empresas internacionais (como Zendesk, Stripe, Swile e AWS), e também com outros empreendedores para trocar experiências e aprendizados.

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