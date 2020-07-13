Especialistas falam se futuro da Bolsa será acima dos 100 mil pontos

A Bolsa chegou aos 100 mil pontos e a pergunta de todos é: será que vai mais? O Ibovespa subiu devido a alguns fatores, entre eles estão os juros muito baixos no Brasil e no mundo, forçando uma migração da renda fixa para a Bolsa de Valores.

Os Estados Unidos injetaram muita liquidez no mundo, emitindo fortemente dólares, os investidores em geral com dinheiro na mão foram para a Bolsa! O risco de impeachment, de acordo com o mercado, por hora, reduziu consideravelmente, abrindo caminho para a alocação na Bolsa que estava sofrendo bastante com esta possibilidade.

Por último, o mercado vem se animando com os dados econômicos que estão vindo acima das expectativas, o que acende a confiança de que o pior passou.

O que o mercado monitora hoje para comprar mais Bolsa? A principal delas é a possibilidade de uma vacina. Por mais que ela demore para a chegar no mundo, o fato de colocar uma data de validade do atual problema com a Covid-19 já basta para animar os investidores.

O mercado financeiro vive, puro e simplesmente, de expectativas. Com o avanço dos medicamentos mais eficazes no tratamento da Covid-19, o percentual de óbitos tende a diminuir consideravelmente. Logo, por mais que o número de infectados suba, o mercado vai olhar para o número de mortes.

O que está na cabeça do mercado é que vamos ter que conviver com este vírus, assim como outros no passado. À medida que o tempo passe, o tratamento se torna mais eficaz, o que reduz o pânico na população e risco de lockdowns futuros. Por fim e, não menos importante, o que definirá os próximos rumos do mercado é o ritmo da recuperação econômica, se vamos recuperar em V ou em U.

De qualquer forma, o fato de termos uma recuperação, qualquer que seja, já basta para o mercado se animar. As expectativas e anseios de hoje são estes. Cabe a nós o dever de acompanhar diariamente essas rápidas mudanças. Em poucos dias, muita coisa pode mudar e estamos atentos.