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ES registrou abertura de 5,7 mil novos empregos formais em abril

Espírito Santo foi o 10° estado que mais criou empregos com carteira assinada no quarto mês do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2023 às 16:22

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 16:22

Carteiro de trabalho
Carteira de Trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Espírito Santo registrou em abril um saldo positivo de 5.788 novos postos formais de trabalho e foi o 10º estado que mais criou empregos com carteira assinada no quarto mês do ano. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta quarta-feira (31), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Com isso, o estado ajudou o Sudeste a se destacar com a região que mais gerou empregos formais em abril em todo o país, com um saldo de 106.250 novos postos. São Paulo, na liderança do ranking nacional, fechou o quarto mês do ano tendo registrado a geração de 54.910 vagas.
Abril foi marcado pelo recorde histórico de 43 milhões de empregos formais no Brasil, o maior patamar já registrado pelo Novo Caged, com o país tendo registrado um saldo positivo de 180 mil novos postos de trabalho. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2023 foram criados 705,7 mil empregos com carteira assinada em todo o Brasil.
Todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldo positivo em abril. O setor de serviços foi o que teve melhor desempenho, responsável por 103 mil novos empregos formais no país. Na sequência aparecem o comércio (27,5 mil), a construção (26,9 mil), a indústria (18,7 mil) e a agropecuária (2,9 mil).
* Com informações do governo federal

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