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Mercado de trabalho

ES cria 2,9 mil empregos em junho e soma 32 mil vagas abertas no ano

Resultado positivo foi puxado pelo setor de serviços. No Brasil, saldo de empregos no mês foi o segundo melhor registrado no ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2022 às 17:58

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 17:58

Espírito Santo abriu 2.947 vagas de emprego com carteira assinada no mês de junho.  O saldo, que é o resultado de 39.028 contratações e 36.081 desligamentos no mês, foi menor que o de maio, quando foram o resultado de criação de vagas ficou em 11.940 no Estado.
O resultado positivo de junho foi puxado pelo setor de serviços, que sozinho abriu 2.470 empregos. Na sequência aparece o comércio, com saldo positivo de 1.001 vagas, a indústria (457) e a construção civil (202). O saldo total foi puxado para baixo pelo agropecuária, único setor que resultado negativo, que fechou 1.183 vagas no mês.
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
No acumulado do ano, entre janeiro e junho, já foram abertos 32.482 novos postos de trabalho no Espírito Santo. Já em 12 meses, o saldo chega a 55.764 vagas.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
No Brasil, foi registrada em junho a abertura de 277,9 mil vagas de emprego com carteira assinada. O saldo foi resultado de 1,898 milhão de contratações e 1,621 milhão de desligamentos no mês.
A abertura de vagas formais no mês mostra uma tendência de aquecimento do mercado de trabalho no ano.

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Junho, que teve abertura de 277,9 mil vagas, seguiu a tendência de reaquecimento no mercado formal. O resultado de junho é o segundo melhor do ano no país.
Neste ano, o Caged sofre a influência do fim gradual dos efeitos do programa emergencial de manutenção de emprego. Criada na pandemia, a medida foi considerada fundamental por especialistas para sustentar o mercado de trabalho durante o auge da crise da Covid-19.
Agora, o ministério avalia que o término do programa e o fim da proteção dos vínculos empregatícios façam os dados dependerem mais do desempenho da atividade econômica.
No acumulado de janeiro a julho, o saldo no mercado de trabalho formal brasileiro é positivo, com 1,334 milhão de novas vagas.
No mesmo período do ano passado, haviam sido abertos 1,478 milhão de empregos com carteira assinada.

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