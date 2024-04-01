Empresas de petróleo em terra buscam novas fontes de óleo e gás no ES

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do Espírito Santo Crédito: Seacrest/Divulgação

Terceiro maior produtor de petróleo e gás do país, o Espírito Santo voltou a ter crescimento na produção em 2023, com alta de 23% influenciada pela recuperação da produção em ambientes on shore na Região Norte do Espírito Santo, onde várias empresas independentes passaram a atuar depois de programas de desinvestimentos da Petrobras da região.

E para continuar no caminho de alta, as empresas que atuam na região têm feito investimentos em prol das campanhas exploratórias, perfurando poços em busca de novas fontes de óleo e gás. Essas e outras potencialidades do setor no Espírito Santo estarão sendo discutidas no Vitória Petro Show, considerado o maior evento da indústria de óleo e gás no Estado, dos dias 2 a 4 de abril no Centro de Convenções de Vitória.

O evento vai contar com palestras, conferências, rodadas de negócios, visitas técnicas, abordando e também as óticas de sustentabilidade dentro da temática ESG e também na inovação. Os encontros vão abordar assuntos das etapas de exploração e produção (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e transição energética.

"As empresas que compraram os blocos estão em campanha exploratória. O segmento da exploração e perfurar poços é um dos mais ricos. Isso é uma geração de prosperidade muito grande, porque é uma cadeia produtiva tremenda, que se investe na alimentação, transporte, mudanças de locação e movimentação de carga pesada", destacou Manoel Passos, presidente da Acespetro (Associação Capixaba das Empresas de Serviços de Petróleo e Gás), que está na organização da feira.

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Segundo Passos, o Estado vive uma curva de crescimento exponencial muito grande com capacidade de prestação de serviço e transferência tecnológica, com possibilidade de muitas empresas capixabas atenderem às demandas das petroleiras. No país, de acordo com ele, são 99 empresas produzindo petróleo em terra, sendo 14 no Espírito Santo. "A meta é chegar a 500 mil barris por dia até 2030", frisou.

Para percorrer esse caminho, Passos destacou ainda outros desafios que devem estar presentes em discussões nos dias de evento, como a desburocratização para a licença ambiental. Inclusive antes da abertura da feira, nesta terça, haverá um encontro com petrolíferas e representes do governo do Estado para apresentar soluções de crédito pelo Bandes e ambientais pelo Iema e Ibama.

Durante o evento também será feita uma rodada de negócios com as 14 empresas capixabas para movimentar a economia do petróleo no Espírito Santo. A expectativa é movimentar nessa rodada de negócios a partir de R$ 150 milhões. "A Vitória Petro Show abre o calendário de feiras de óleo e gás do ano. A primeira é aqui", destacou.

A feira está sendo organizada pela Associação Capixaba das Empresas de Serviços de Petróleo, Gás e Energias (Acespetro) e pela Sociedade Espírito-santense de Engenheiros (SEE), em colaboração com a Austral Energy Consulting e apoio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

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