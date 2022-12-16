Empresa do ES vai lançar água premium no mercado

A Água Campinho inaugura fase de inovações Crédito: Divulgação

No mercado desde a década de 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca, do Grupo Coroa, conta com o produto nas versões natural e gasosa. Às vésperas de mais um novo ano, a empresa se prepara para apresentar diversas novidades aos seus consumidores.

Um dos principais lançamentos será a água premium 330 ml, que chega com uma repaginação nos moldes das garrafas e, consequentemente, com mudanças na rotulagem da marca. Além disso, a empresa está trabalhando intensamente com o aumento de produção e a readequação de todas as embalagens.

Para o diretor industrial do Grupo Coroa, Roberto Kautsky, todas essas inovações despertam valor e orgulho da marca para os consumidores do Espírito Santo, trazendo reconhecimento na pesquisa e aumento de vendas.

O executivo reforça que a busca pela entrega do melhor produto está sempre em primeiro lugar na empresa. Com produção exclusivamente em Domingos Martins, a marca quer reforçar que seu produto final vem da região das montanhas, onde estão as melhores águas.

Roberto Kautsky acredita na força da marca, além da capilaridade empresarial que o Grupo Coroa tem em todo o Espírito Santo.

“Esses fatores fortalecem demais a nossa marca no Estado e fora dele. Para tanto, seguimos executando diversas ações de comunicação e marketing, afinal, quem não é visto, não é lembrado, e o prêmio Marcas de Valor está aí para comprovar essa premissa. Nossa meta é continuar evidenciando cada vez mais a marca, com uma equipe de logística e vendas fortes para o produto estar cada vez mais presente no mercado e no dia a dia do consumidor”, garante.

Presença

Com investimentos efetivos na área comercial, o Grupo tem conquistado presença e venda em regiões fora do Espírito Santo, como no sul da Bahia, leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. Em plena produção, a empresa conta com cerca de 300 colaboradores em território capixaba e 40, no baiano.

É com essa força que a Água Campinho conquistou o primeiro lugar na categoria “Bebidas Locais” do prêmio Marcas de Valor A Gazeta. O resultado é celebrado com muito orgulho e também com responsabilidade, uma vez que a relação com os clientes é fundamental para alcançar excelentes resultados.

“Estamos muito felizes, pois nosso maior objetivo é realmente investir cada vez mais na qualidade do nosso produto, com embalagens responsáveis, com água boa e de qualidade para os nossos clientes. Por isso, vamos continuar nesse caminho, entregando o melhor para os nossos consumidores”, comemora Roberto Kautsky.

História

A trajetória do Grupo Coroa começou com o avô paterno do diretor industrial, Roberto Carlos Kautsky (fundador da empresa), que tinha origem austríaca e trabalhava para o imperador confeccionando pergaminhos.

Como o símbolo da realeza é a coroa, ao fundar a empresa, Roberto Kautsky adotou esse nome em homenagem ao seu avô. Em 1950, começaram as primeiras experiências com refrigerantes, utilizando um maquinário adquirido da Alemanha, que tinha a capacidade de produzir cerca de 1.800 garrafas por dia. Com isso, em 1951, a empresa enviou para Vitória suas primeiras 70 grades de guaraná Coroa.