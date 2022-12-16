DNA empreendedor: laboratório do ES planeja novas aquisições

Espaço de atendimento ao público em uma das unidades da empresa: amplitude na carteira de serviços marca trabalho Crédito: Tommasi/Divulgação

Parte essencial do DNA do Grupo Tommasi ao longo destes 60 anos de atuação, o empreendedorismo faz pulsar na veia a necessidade de expansão. Para tanto, está em curso um projeto de aquisições que deve aumentar a já considerável rede de atendimento da empresa, que tem hoje 112 unidades em funcionamento no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Crescer no mercado por meio de aquisições, ganhar novas praças e áreas de atuação e consolidar-se como um laboratório ainda mais forte integra os planos do Grupo que mantém a rede de análises clínicas.

Além da expansão, o laboratório continua investindo em inovação, agregando novas tecnologias e evoluções de tecnologias já existentes, como a Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) acoplada à Espectrometria de Massas em Tandem, para realização de exames específicos como nas áreas de hormônios especiais, dosagens de vitaminas, entre outros.

“Em 2023, vamos continuar crescendo por meio de aquisições. Estamos com um projeto bastante forte em curso. Neste ano, foram quatro e, para 2023, nossa expectativa é chegar a três novas aquisições”, destaca o diretor-executivo do Grupo, Bruno Tommasi.

Gestão

Os investimentos também chegam à área administrativa do Grupo Tommasi. Conforme informou o diretor-executivo, o setor de Recursos Humanos está passando por mudanças para lidar com a nova geração de profissionais. A empresa vem sendo reestruturada para esse novo momento do mercado profissional. Na parte financeira, também há tecnologia sendo empregada. Com todos esses aportes, garante-se uma evolução completa, em todas as áreas.

Henrique e Bruno Tommasi: inovação e dedicação passadas de pai para filho Crédito: Tommasi/Divulgação

“Se fizermos uma linha do tempo na evolução do Tommasi, desde quando o meu pai fundou o laboratório, vamos ver que a inovação sempre esteve no nosso DNA. Naquela época, uma das metodologias que o laboratório trouxe para o mercado capixaba foi a eletroforese de proteínas, hoje já comum, mas 60 anos atrás era o que tinha de mais inovador no mercado”, comenta Bruno, filho de Henrique Tommasi Netto, 85 anos, presidente do Grupo.

O diretor também lembra que o Tommasi foi o primeiro laboratório no Brasil a disponibilizar os resultados de forma on-line, pela internet. “Esse perfil de inovação sempre fez parte do nosso negócio, seja na área técnica, seja no atendimento.”

Bruno acrescenta que a visão empreendedora do pai foi e segue sendo fundamental para garantir a longevidade da empresa. “Estamos há 60 anos no mercado. A empresa passou por muitos momentos, e a visão empreendedora do Henrique foi fundamental para que o Tommasi chegasse até aqui. Nossos funcionários precisam ser tão empreendedores quanto nós.

Compartilhamos isso com eles. Incentivamos essa postura. O gerente de um posto de coleta, por exemplo, é o dono daquele posto. Ele tem de empreender, fazer crescer e trazer novas ideias para serem implementadas. Essa cultura do empreendedorismo é desenvolvida na nossa rotina diária, com toda a equipe”, assinala.

Certificações

Nestes 60 anos, o laboratório acumula certificações importantes, como a da Organização Nacional de Acreditação (ONA), avaliado pelo DNV (GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil), e a Acreditação DICQ, que lhe é entregue desde 2000, sendo expedida pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC).